Нидерландският крал Вилем-Александър откри парламентарната година с призив за единство

Нидерландският крал Вилем-Александър откри парламентарната година в страната с традиционната си реч от трона, предаде ДПА.

Церемонията се състоя в Кралския театър в Хага, тъй като сградата на парламента, в която обикновено се провежда, в момента е в основен ремонт.

В речта си от трона кралят изрази съжаление за нарастващото разделение в страната и призова политиците да работят заедно. "Дебатите и различията в мненията са част от една динамична демокрация. Това обаче включва и готовност да се обръщаме един към друг по зрял начин въпреки различията ни", каза той.



По традиция "Денят на принца", на който монархът произнася речта си, е третият вторник от месец септември. Тогава монархът чете речта си пред депутатите от двете камари на нидерландския парламент, а правителството представя плановете си за следващата година.

Тази година обаче ситуацията е необичайна. Правителствената коалиция се разпадна през лятото, след като лидерът на крайнодясната Партия на свободата Герт Вилдерс обяви, че неговата политическа сила напуска коалицията. Последва го и центристката партия Нов обществен договор, като останалите две управляващи формации вече не разполагат с мнозинство в парламента.

Насрочени са избори на 29 октомври.