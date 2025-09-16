Подробно търсене

Задържаха мъж заради нарушаване на въздушното пространство над замъка Уиндзор преди посещението на Тръмп

Атанаси Петров
Полицаи претърсват района около замъка Уиндзор. Снимка: AP/Kin Cheung
Лондон,  
16.09.2025 19:01
 (БТА)

Мъж бе арестуван днес, след като в близост до замъка Уиндзор е бил забелязан летящ дрон, предаде Асошиейтед прес.

Информацията за ареста бе разпространен ден преди посещението на американския президент Доналд Тръмп в Обединеното кралство.

Британската полиция заяви, че мъжът е задържан по подозрение в нарушаване на ограниченията по отношение на въздушното пространство, въведени като част от засилените мерки за сигурност.

Визитата на Тръмп ще включва официална вечеря в замъка утре, организирана от британския крал Чарлз Трети.

Задържаният мъж е на 37 години и живее в предградие на Лондон. Той е понастоящем в ареста.

Ограниченията във въздушното пространство ще останат в сила до четвъртък.

Полицията съобщи още, че за гарантиране на сигурността по време на визитата Уиндзор се наблюдава от въздуха, по улиците са разположени въоръжени служители, а по река Темза патрулират полицейски екипи.

Свързани новини

15.09.2025 19:38

САЩ и Великобритания се очаква да сключат сделки на стойност над 10 милиарда долара по време на предстоящата визита на Тръмп в Кралството

САЩ и Великобритания планират да сключат икономически сделки на стойност над 10 милиарда долара (повече от 8,5 милиарда евро) по време на визитата на американския президент Доналд Тръмп в Кралството тази седмица, предаде Ройтерс като се позова на висши американски служители.
15.09.2025 18:32

Британската полиция е подготвена за "почти всякакви ситуации" във връзка с предстоящото посещение на Тръмп

Британската полиция обяви, че е подготвена за "почти всякакви ситуации" във връзка с посещението на американския президент Доналд Тръмп тази седмица, съобщи Ройтерс.
15.09.2025 15:12

Британският премиер бе призован да наложи санкции на Илон Мъск заради призиви към насилие във Великобритания

Британският премиер Киър Стармър бе призован да наложи санкции на собственика на "Екс" и "Тесла" Илон Мъск, след като се обърна чрез видеовръзка към антиимигрантски митинг с предупреждение, че "насилието идва" и че британците трябва "да се борят или да умрат", съобщи АП.

Към 19:32 на 16.09.2025 Новините от днес

