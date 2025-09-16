ИРНА: Президентите на Иран и Ливан изтъкнаха необходимостта от задълбочаване на двустранните отношения, основани на справедливост и уважение

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че Техеран се стреми да засили сътрудничеството си с Ливан и други държави от региона на базата на взаимно уважение и споделени интереси, подчертавайки, че връзките между Иран и Ливан трябва да се развиват въз основа на „справедливост и безпристрастност“, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

В разговор с ливанския президент Жозеф Аун, състоял се в кулоарите на извънредната среща на върха на лидерите на ислямските и арабските страни в Доха, Пезешкиан заяви, че политиката на Иран за насърчаване на сближаването и сътрудничеството със съседните държави е вкоренена в ислямските учения.

„Вярваме в това да се отнасяме към другите така, както бихме искали да се отнасят към нас. Ако този принцип се спазва, няма да има проблеми в отношенията и сътрудничеството. Надявам се Иран и Ливан да могат допълнително да подобрят отношенията си, основани на справедливост и безпристрастност“, заяви той.

Пезешкиан също осъди действията на израелския режим, заявявайки, че поведението му ясно показва пренебрежение към всякакви граници или норми.

„Действията, които днес наблюдаваме от страна на израелския режим, отразява неговата агресивна и брутална природа. За съжаление, страните, които твърдят, че защитават свободата и правата на човека, не само мълчат за убийствата и гладуването на хора в Газа, но и продължават да предоставят на този режим военна и правна подкрепа“, каза той.

От своя страна президентът Аун приветства възможността да се срещне с Пезешкиан, заявявайки, че Ливан е ангажиран с насърчаването на приятелски връзки с Иран, основани на взаимно уважение и споделени интереси.

Той изрази пълно съгласие с изявленията на Пезешкиан, изразявайки надежда, че двете страни могат да преодолеят препятствията и да разширят сътрудничеството си.

Той също така осъди агресията на израелския режим срещу Ислямската република, подчертавайки, че различията във възгледите между страните са естествени, но пречките пред задълбочаването на двустранните връзки могат да бъдат преодолени чрез разбирателство и продължаващо сътрудничество.

