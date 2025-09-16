Китай предприе мерки срещу филипински кораби край спорна плитчина в Южнокитайско море

Китайската брегова охрана днес заяви, че е "предприела контролни мерки" срещу няколко филипински кораба край спорния риф Скарбъроу в Южнокитайско море, като Пекин предприема стъпки за укрепване на териториалните си претенции и морски права в оспорваната област, предаде Ройтерс.

Според китайската брегова охрана днес Филипините са изпратили към Скарбъроу повече от десет техни кораба, които са се приближили до рифа от няколко страни. В отговор китайската морска полиция е предприела мерки за осигуряване на контрол, включително устни предупреждения, ограничаване на движението и използване на водни оръдия.

Филипините и Китай са въвлечени в отдавнашен морски конфликт за стратегическия воден път, който включва редовни сблъсъци между кораби на бреговата охрана и мащабни военноморски учения.

Китай одобри планове за превръщане на плитчината Скарбъроу – която Пекин нарича остров Хуангян, а във Филипините е известна като плитчината Панатаг – в национален природен резерват миналата седмица, без да обяви конкретните й граници.

Анализатори заявиха, че тази стъпка е опит на Китай да заеме морална позиция в спора между Пекин и Манила за атола, част от по-широкия спор за суверенитет и достъп до риболов в Южнокитайско море, натоварен морски път, през който годишно преминава търговски обмен в размер на повече от 3 трилиона долара.

"На 16 септември китайската брегова охрана предприе контролни мерки срещу редица филипински официални кораби, опериращи незаконно в териториалните води на плитчината Скарбъроу, в съответствие със закона“, заяви бреговата охрана в своя официален профил в социалните мрежи.

Китай претендира за почти цялото Южнокитайско море, което се припокрива с изключителните икономически зони на Бруней, Индонезия, Малайзия, Филипините и Виетнам. Нерешени спорове тлеят от години относно собствеността върху различни острови и територии.