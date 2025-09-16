Подробно търсене

Китай предприе мерки срещу филипински кораби край спорна плитчина в Южнокитайско море

Пламен Йотински
Китай предприе мерки срещу филипински кораби край спорна плитчина в Южнокитайско море
Китай предприе мерки срещу филипински кораби край спорна плитчина в Южнокитайско море
Кораб на китайската брегова охрана използва водно оръдие срещу филипински кораб край плитчината Скарбъроу в Южнокитайско море. Снимка: Philippine Coast Guard via AP
Пекин,  
16.09.2025 08:30
 (БТА)

Китайската брегова охрана днес заяви, че е "предприела контролни мерки" срещу няколко филипински кораба край спорния риф Скарбъроу в Южнокитайско море, като Пекин предприема стъпки за укрепване на териториалните си претенции и морски права в оспорваната област, предаде Ройтерс.

Според китайската брегова охрана днес Филипините са изпратили към Скарбъроу повече от десет техни кораба, които са се приближили до рифа от няколко страни. В отговор китайската морска полиция е предприела мерки за осигуряване на контрол, включително устни предупреждения, ограничаване на движението и използване на водни оръдия.

Филипините и Китай са въвлечени в отдавнашен морски конфликт за стратегическия воден път, който включва редовни сблъсъци между кораби на бреговата охрана и мащабни военноморски учения.

Китай одобри планове за превръщане на плитчината Скарбъроу – която Пекин нарича остров Хуангян, а във Филипините е известна като плитчината Панатаг – в национален природен резерват миналата седмица, без да обяви конкретните й граници.

Анализатори заявиха, че тази стъпка е опит на Китай да заеме морална позиция в спора между Пекин и Манила за атола, част от по-широкия спор за суверенитет и достъп до риболов в Южнокитайско море, натоварен морски път, през който годишно преминава търговски обмен в размер на повече от 3 трилиона долара.

"На 16 септември китайската брегова охрана предприе контролни мерки срещу редица филипински официални кораби, опериращи незаконно в териториалните води на плитчината Скарбъроу, в съответствие със закона“, заяви бреговата охрана в своя официален профил в социалните мрежи.

Китай претендира за почти цялото Южнокитайско море, което се припокрива с изключителните икономически зони на Бруней, Индонезия, Малайзия, Филипините и Виетнам. Нерешени спорове тлеят от години относно собствеността върху различни острови и територии.

/ПЙ/

Свързани новини

18.07.2025 11:39

ФНА: Председателят на филипинския Сенат осъди действията на китайската брегова охрана във филипинската изключителна икономическа зона

Временно изпълняващият длъжността председател на филипинския Сенат Джингой Естрада осъди действията на китайската брегова охрана, блокирала и възпрепятствала движението на филипинския кораб "Тереса Магбануа" близо до плитчината Скарбъроу, предаде
14.11.2024 11:03

ФНА: Филипините призоваха за по-категорични действия в спорната плитчина Скарбъроу спрямо териториалните претенции на Китай

Временният председател на филипинския Сенат Джингой Естрада призова филипинското правителство да предприеме решителни действия срещу засилващите се претенции на Китай върху плитчината Скарбъроу, както и да обмисли юридическо решение на въпроса, като
10.11.2024 13:26

Китай се противопоставя на новия филипински закон за морските зони

Китай категорично се противопоставя на филипинския закон за морските зони, който според него нарушава сериозно териториалния суверенитет и морските му права в Южнокитайско море, се казва в изявление на китайското външно министерство, цитирано от Ройтерс.
01.10.2024 11:35

ФНА: Най-малко 17 кораба на китайската армия са забелязани във филипинската изключителна икономическа зона

Най-малко 17 кораба на китайската Народоосвободителна армия са били забелязани в 10 от 13-те района от изключителната икономическа зона на Филипините, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА).

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:47 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация