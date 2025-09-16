Подробно търсене

Израелски удар е поразил щаб на "Хизбула" в Южен Ливан, съобщи израелската армия

Алексей Маргоевски
Израелски удар е поразил щаб на "Хизбула" в Южен Ливан, съобщи израелската армия
Израелски удар е поразил щаб на "Хизбула" в Южен Ливан, съобщи израелската армия
Спасител от "Хизбула" търси оцелели сред развалините на разрушена от израелски въздушен удар сграда в град Набатия, Южен Ливан, 13 октомври 2024 г. Снимка: AP/Mohammed Zaatari
Тел Авив/Бейрут,  
16.09.2025 03:11
 (БТА)
Етикети

Израел нанесе вчера удар по щаб на "Хизбула" в град Набатия в Южен Ливан, съобщи израелската армия, цитирана от ДПА.

Според ливанското министерство на здравеопазването най-малко осем души са били ранени при удара, сред които четири деца и три жени. Броят на пострадалите може да нарасне в хода на провеждането на спасителната операция, посочи министерството.

Израелската армия заяви, че атаката е била насочена срещу обект на "Хизбула" в Набатия и добави, че присъствието на организацията в района нарушава предишни споразумения между Израел и Ливан.

Израел обвини групировката, че възстановява военната си инфраструктура, "като излага на опасност ливанските цивилни и ги използва като жив щит".

Ливански източник от службите за сигурност съобщи пред ДПА, че израелски военни самолети са извършили удара с прецизни ракети, поразявайки паркинга и партерния етаж на сграда в града.

Местните екипи за гражданска защита евакуираха жителите от близките сгради, поради опасения от по-нататъшни бомбардировки. Атаката идва на фона на ескалация на войната в Газа, отбелязва ДПА.

 

/АМ/

Свързани новини

08.09.2025 18:18

Най-малко петима души бяха убити при израелски удари срещу Североизточен Ливан, съобщиха ливанските власти

Най-малко петима души бяха убити днес, а още петима - ранени, при израелски удари в Североизточен Ливан, обяви ливанското Министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес.
03.09.2025 15:29

Париж призова сигурността на "сините каски" от мисията ЮНИФИЛ да бъде гарантирана

Франция категорично осъди днес израелската атака срещу мироопазващите сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) и отбеляза, че защитата на "сините каски" трябва да бъде гарантирана, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:10 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация