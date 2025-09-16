Израелски удар е поразил щаб на "Хизбула" в Южен Ливан, съобщи израелската армия

Израел нанесе вчера удар по щаб на "Хизбула" в град Набатия в Южен Ливан, съобщи израелската армия, цитирана от ДПА.

Според ливанското министерство на здравеопазването най-малко осем души са били ранени при удара, сред които четири деца и три жени. Броят на пострадалите може да нарасне в хода на провеждането на спасителната операция, посочи министерството.

Израелската армия заяви, че атаката е била насочена срещу обект на "Хизбула" в Набатия и добави, че присъствието на организацията в района нарушава предишни споразумения между Израел и Ливан.

Израел обвини групировката, че възстановява военната си инфраструктура, "като излага на опасност ливанските цивилни и ги използва като жив щит".

Ливански източник от службите за сигурност съобщи пред ДПА, че израелски военни самолети са извършили удара с прецизни ракети, поразявайки паркинга и партерния етаж на сграда в града.

Местните екипи за гражданска защита евакуираха жителите от близките сгради, поради опасения от по-нататъшни бомбардировки. Атаката идва на фона на ескалация на войната в Газа, отбелязва ДПА.