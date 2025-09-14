Подробно търсене

Спасителни екипи откриха тялото на човек, загинал при вчерашната експлозия в бар в Мадрид

Николай Велев
Спасителни екипи откриха тялото на човек, загинал при вчерашната експлозия в бар в Мадрид
Спасителни екипи откриха тялото на човек, загинал при вчерашната експлозия в бар в Мадрид
Илюстративна снимка: Служители на мадридската полиция, снимка: AP/Paul White
Мадрид ,  
14.09.2025 12:10
 (БТА)

Спасителни екипи откриха тялото на човек, загинал при вчерашната експлозия в бар в Мадрид, предаде Асошиейтед прес.

Ранените при взрива, който според противопожарните служби най-вероятно е причинен от изтичане на газ, са 25.

Испанската полиция все още разследва причините за инцидента.

Експлозията стана в 15:01 часа в бар на улица "Мануел Марото" в мадридския квартал "Пуенте де Валекас". Барът се намира на партера на триетажна сграда.

Началникът на пожарната Хавиер Ромеро заяви, че изпод развалините са извадени четирима души. Ромеро отбеляза, че взривът е причинил щети на кафене, магазин и други имоти.

/БЗ/

Свързани новини

13.09.2025 18:14

Експлозия в бар в Мадрид рани 21 души, съобщава "Мундо"

Взрив в Мадрид рани 21 души, от които трима са в сериозно състояние, предаде испанското издание „Мундо“. Експлозията е станала в 15:01 ч. в бар на улица „Мануел Марото“ в мадридския квартал „Пуенте де Валекас“. При взрива е пострадала и намиращата

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:19 на 14.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация