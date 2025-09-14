Подробно търсене

Николай Велев
Украйна отбелязва днес Деня на танковите войски
Снимка: AP/Vadim Ghirda
Киев ,  
14.09.2025 11:36
 (БТА)

Украинският министър на отбраната Денис Шмигал поздрави танковите войски по повод днешния им празник и заяви, че "бързината, уменията и екипажите на танковете са тъкмо това, от което врагът се страхува най-много", предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

"Скъпи войни! Вие демонстрирате героизъм в най-трудните моменти. Бързо усвоихте до майсторство работата с новото оборудване, предоставено на Украйна от нашите съюзници. Вашите експертни умения станаха пример за целия свят", се казва в обръщение на Шмигал към танковите войски, публикувано в комуникационното приложение "Телеграм". "Вечна памет на онези, които дадоха най-ценния дар в битките за Украйна и нейния народ", добави той.

Украинският президент Володимир Зеленски изказа благодарност към украинските танкисти за техния кураж и професионализъм. "Днес отбелязваме Деня на танковите войски. Благодарим на всички, които са се посветили на тази служба", заяви Зеленски. Той добави, че украинските танкисти воюват в най-горещите бойни зони, прикриват пехотата, нанасят удари по вражеските позиции и спасяват живота на своите бойни другари.

Главнокомандващият на украинската армия Олександър Сирски заяви, че танковите войски са станали символ на истинска издръжливост, сила и безкомпромисност.

През 2023 година президентът Зеленски подписа указ, с който обяви 14 септември за Ден на танковите войски.

/БЗ/

