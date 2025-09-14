Подробно търсене

Повечето германци се страхуват от руска атака срещу НАТО, сочи проучване

Божидар Захариев
Повечето германци се страхуват от руска атака срещу НАТО, сочи проучване
Повечето германци се страхуват от руска атака срещу НАТО, сочи проучване
Изглед от Берлин - снимка: AP/Markus Schreiber
Берлин,  
14.09.2025 09:21
 (БТА)

Повечето германци се страхуват от потенциална атака на Русия срещу НАТО, след като дронове навлязоха в полското въздушно пространство, сочи публикувано днес проучване, на което се позовава ДПА.

Според проучването, извършено по искане на в. "Билд", 62% от анкетираните 1002 души са казали, че се страхуват от атака срещу страни от НАТО като Полша и Литва, а 28% са казали, че нямата такива опасения. Десет процента от анкетиралите са казали, че не са сигурни как да отговорят.

Тези опасения се засилиха, след като по-рано тази седмица във въздушното пространство на Полша, а следователно и на НАТО, навлязоха дронове, част от които бяха свалени от полските военновъздушни сили и от съюзниците от НАТО.

Във военните среди смятат, че е малко вероятно да става дума за случайност, отбелязва ДПА. Все още не е ясно дали дроновете са били програмирани да поразят цели на територията на НАТО или идеята е била провокация или тестване на противовъздушната отбрана на НАТО.

Цитираното проучване сочи още, че повечето германци подкрепят въвеждането на още по-строги икономически санкции срещу Русия. Четиридесет и девет процента от анкетираните са казали, че всички доставки на газ и петрол от Русия за Европейския съюз трябва незабавно да бъдат прекратени, 33% са казали, че одобряват доставките да продължат, 11% са казали, че не са сигурни по този въпрос, а седем процента са казали, че няма значение.

/БЗ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:48 на 14.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация