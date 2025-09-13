Лидерът на консерваторите в Европейския парламент обещава да отмени забраната на ЕС за двигатели с вътрешно горене от 2035 г.

Лидерът на групата на Европейската народна партия (ЕНП) в Европейския парламент Манфред Вебер заяви, че ще настоява за отмяна на планираното от Европейския съюз постепенно премахване на автомобилите с двигатели с вътрешно горене, като се очаква предложение по въпроса през есента, предаде ДПА.

Вебер заяви пред германския в. „Велт“, че обещава на европейците край на планираната забрана на двигателите с вътрешно горене. Той добави, че макар ЕС да трябва да запази целта си за климатична неутралност, пътят към нея трябва да остане отворен.

Политикът представи „четириточково автомобилно обещание“ за Европа, което включва премахване на забраната за двигатели, създаване на виртуален автомобилен университет и използване на фабрики с изкуствен интелект за разработване на превозни средства. Той също така обеща по-тесен диалог с автомобилните производители.

Вебер заяви, че „идеологическите грешки“ трябва да бъдат коригирани и призова социалдемократите да подкрепят плана му. Той твърди, че защитата на работните места в автомобилната индустрия и спечелването на доверието на работниците биха могли да помогнат за забавяне на възхода на десните популисти.

Съгласно правилата на ЕС, целящи намаляване на вредните за климата въглеродни емисии, от 1 януари 2035 година не могат да се регистрират нови леки и лекотоварни автомобили, задвижвани от конвенционални изкопаеми горива.