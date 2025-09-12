"Фронтекс": Броят на незаконните преминавания през границите на ЕС е намалял с 21 процента за първите осем месеца на тази година

Броят на регистрираните незаконни преминавания през външните граници на Европейския съюз е спаднал с 21 процента през първите осем месеца на тази година в сравнение със същия период на миналата година, предаде ДПА, позовавайки се на най-новите данни на Агенцията на ЕС за гранична и брегова охрана "Фронтекс" (Frontex).

Базираната във Варшава агенция е регистрирала малко под 112 400 опита за преминаване от началото на годината. Значителен спад от 52 процента в сравнение със същия период на миналата година е регистриран през западноафриканския маршрут, при нерегламентираните преминавания през западнобалканския маршрут е отчетен спад от 47 на сто, а пресичанията през източната сухопътна граница на Европейския съюз са намалели с 44 процента, уточни "Фронтекс".

Най-много от нелегалните мигранти за този период са граждани на Бангладеш, Египет и Афганистан.

По-малкото преминавания означават по-малко опасни пътувания, подобрение на ситуацията на място и повече възможности за управление на миграцията, заяви еврокомисарят за вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер.

През централносредиземноморския маршрут, който е най-използваният за влизане в Европейския съюз, са регистрирани 37 процента от всички незаконни влизания. До началото на септември "Фронтекс" регистрира малко под 42 000 опита за влизане в ЕС през Средиземно море.

Агенцията към ЕС отчита значителен ръст от 22 процента в сравнение със същия брой незаконни преминавания през 2024 г. през западносредиземноморския маршрут, най-вече от Алжир към Испания.

Според данните незаконните влизания във Великобритания, която не е част от ЕС, също са се увеличили, като опитите за преминаване на Ламанша отчитат ръст от 13 процента в сравнение със същия период на 2024 г.