Подробно търсене

"Фронтекс": Броят на незаконните преминавания през границите на ЕС е намалял с 21 процента за първите осем месеца на тази година

Симеон Томов
"Фронтекс": Броят на незаконните преминавания през границите на ЕС е намалял с 21 процента за първите осем месеца на тази година
"Фронтекс": Броят на незаконните преминавания през границите на ЕС е намалял с 21 процента за първите осем месеца на тази година
Плавателени съдове на Агенцията на Европейския съюз за гранична и брегова охрана "Фронтекс" и гръцката брегова охрана по време на спасителна операция край остров Лесбос (03.04.2025 г.). Снимка: АП/Panagiotis Balaskas
Брюксел ,  
12.09.2025 17:12
 (БТА)

Броят на регистрираните незаконни преминавания през външните граници на Европейския съюз е спаднал с 21 процента през първите осем месеца на тази година в сравнение със същия период на миналата година, предаде ДПА, позовавайки се на най-новите данни на Агенцията на ЕС за гранична и брегова охрана "Фронтекс" (Frontex). 

Базираната във Варшава агенция е регистрирала малко под 112 400 опита за преминаване от началото на годината. Значителен спад от 52 процента в сравнение със същия период на миналата година е регистриран през западноафриканския маршрут, при нерегламентираните преминавания през западнобалканския маршрут е отчетен спад от 47 на сто, а пресичанията през източната сухопътна граница на Европейския съюз са намалели с 44 процента, уточни "Фронтекс". 

Най-много от нелегалните мигранти за този период са граждани на Бангладеш, Египет и Афганистан. 

По-малкото преминавания означават по-малко опасни пътувания, подобрение на ситуацията на място и повече възможности за управление на миграцията, заяви еврокомисарят за вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер. 

През централносредиземноморския маршрут, който е най-използваният за влизане в Европейския съюз, са регистрирани 37 процента от всички незаконни влизания. До началото на септември "Фронтекс" регистрира малко под 42 000 опита за влизане в ЕС през Средиземно море. 

Агенцията към ЕС отчита значителен ръст от 22 процента в сравнение със същия брой незаконни преминавания през 2024 г. през западносредиземноморския маршрут, най-вече от Алжир към Испания. 

Според данните незаконните влизания във Великобритания, която не е част от ЕС, също са се увеличили, като опитите за преминаване на Ламанша отчитат ръст от 13 процента в сравнение със същия период на 2024 г.

/ИТ/

Свързани новини

05.09.2025 19:31

Европейски нюзрум: Десет години по-късно - как миграционната вълна в Европа от 2015 година промени облика на обществата

Десетилетие след като повече от един милион души пристигнаха в Европа, наследството на миграционната вълна от 2015 година е видно в политиката, класните стаи, работните места и общностите. Въпреки че за еврокомисаря по миграцията Магнус Брунер суверенният контрол върху миграционната политика и сътрудничеството с трети страни са ключови за възпирането на по-нататъшен приток на кандидати за убежище, пише Европейският нюзрум – платформа за сътрудничество между 23 европейски новинарски агенции, сред които е и БТА.
08.08.2025 20:07

Италианските власти възпрепятстваха излитането на самолет, следящ за бедстващи мигранти в Средиземно море, съобщи НПО

Италианските власти възпрепятстваха излитането на самолет на неправителствена организация, която следи с негова помощ бедстващи в Средиземно море мигранти, предаде Франс прес, като се позова на информация на неправителствената организация „Сий
01.08.2025 15:15

ЕК събира мнения за Европейската гранична и брегова охрана

Европейската комисия се ангажира с инициатива за обществени консултации и мнения, в рамките на която граждани и предприятия могат да споделят виждането си по редица направления от политиката на ЕС и действащите регламенти. На определения за това уебсайт могат да бъдат публикувани коментари, които ЕК след това ще вземе предвид при обсъждането на последващи политически мерки.Една от инициативите, които понастоящем са отворени за коментари, е свързана с Европейската гранична и брегова охрана и по-точно с актуализирането на правилата на ЕС.
22.07.2025 07:12

Министрите на вътрешните работи на страните от ЕС се срещат днес в Копенхаген, за да обсъдят европейската политика за миграцията и сигурността

Министрите на вътрешните работи на страните от ЕС се срещат днес в Копенхаген, за да обсъдят европейската политика за миграцията и сигурността, предаде ДПА. Очаква се разговорите да се фокусират върху репатрирането на отхвърлени молби на кандидати за убежище, както и върху борбата с незаконната миграция и борбата с организираната престъпност и трафика на наркотици. Министрите целят да обсъдят и как ЕС може да стане по-устойчив на миграционни кризи.
10.07.2025 16:30

"Фронтекс": Броят на незаконните преминавания през външните граници на ЕС е намалял с една пета през първата половина на тази година

Броят на регистрираните незаконни преминавания през външните граници на Европейския съюз е намалял с 20 процента на годишна основа през първите шест месеца на тази година, предаде ДПА, позовавайки се на предварителни данни на Агенцията на ЕС за гранична и брегова охрана "Фронтекс" (Frontex).
02.06.2025 17:27

Броят на опитите за незаконно преминаване на източните граници на ЕС се е повишил със 180 процента миналата година, сочат данни на ЕК

Броят на опитите за незаконно преминаване на източните граници на ЕС миналата година се е повишил със 180 процента спрямо данните за 2023 г., съобщи днес представителят на дирекцията по вътрешни работи на Европейската комисия Корина Улрих.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:23 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация