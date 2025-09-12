Подробно търсене

Дания планира да закупи системи за противовъздушна отбрана на стойност 9 млрд. долара

Николай Джамбазов
Дания планира да закупи системи за противовъздушна отбрана на стойност 9 млрд. долара
Дания планира да закупи системи за противовъздушна отбрана на стойност 9 млрд. долара
Датският министър на отбраната Трьолс Лунд Поулсен (вляво) заедно с германския му колега Борис Писториус (вдясно) на конференция в Копенхаген, 30 юни, 2025 г. (Tobias Schwarz/Pool Photo via AP)
Копенхаген,  
12.09.2025 11:00
 (БТА)

Дания планира да закупи противовъздушни отбранителни системи на стойност 58 млрд. датски крони или 9 млрд. долара, което представлява най-голямата поръчка на оръжия в историята на страната, заяви датският министър на отбраната днес, цитиран от Ройтерс.

През февруари тази година датският премиер Мете Фредериксен нареди на въоръжените сили "да не престават да купуват" оръжие в подготовка за евентуално руско нападение над Европа.

"Няма съмнение, че сигурността на Европа е заплашена" заяви министърът на отбраната Трьолс Лунд Поулсен пред репортери.

Дания възнамерява да се сдобие с осем противовъздушни системи, включително такива с голям обсег, като френско-италианската система "SAMP/T", заедно със системи със среден обсег, произведени в Норвегия, Германия и Франция.

/ГГ/

Свързани новини

11.09.2025 17:08

Мерц иска външното разузнаване да работи на ниво, подобаващо на размера и икономиката на Германия, с цел справянето с нарастващите хибридни заплахи

Германия се нуждае от своята служба за външно разузнаване - Федералното разузнавателно управление (БНД) - да работи на ниво, отразяващо размера и икономическото значение на страната, за да се справи с хибридните атаки от все по-агресивните си съперници, заяви днес германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Ройтерс. 
10.09.2025 10:43

Европа е в борба за бъдещето си, каза Урсула фон дер Лайен

Европа води борба за мир, за свободата и за способността сама да определя съдбата си. Това е борба за нашето бъдеще, заяви днес пред Европейския парламент председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. "Европейците не са свикнали да

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:16 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация