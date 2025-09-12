Дания планира да закупи системи за противовъздушна отбрана на стойност 9 млрд. долара

Дания планира да закупи противовъздушни отбранителни системи на стойност 58 млрд. датски крони или 9 млрд. долара, което представлява най-голямата поръчка на оръжия в историята на страната, заяви датският министър на отбраната днес, цитиран от Ройтерс.

През февруари тази година датският премиер Мете Фредериксен нареди на въоръжените сили "да не престават да купуват" оръжие в подготовка за евентуално руско нападение над Европа.

"Няма съмнение, че сигурността на Европа е заплашена" заяви министърът на отбраната Трьолс Лунд Поулсен пред репортери.

Дания възнамерява да се сдобие с осем противовъздушни системи, включително такива с голям обсег, като френско-италианската система "SAMP/T", заедно със системи със среден обсег, произведени в Норвегия, Германия и Франция.