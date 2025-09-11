Подробно търсене

Грузинските власти задържаха опозиционен лидер, който призова за "мирна революция" на предстоящите местни избори

Николай Велев
Демонстрант държи грузинското знаме по време на протест на опозицията срещу резултатите от парламентарните избори в Тбилиси, 28 октомври 2024 г. Снимка: АП/Шах Айвазов
11.09.2025 19:48
 (БТА)

Грузинските власти задържаха Леван Хабеишвили, лидер на най-голямата опозиционна партия в страната, след в края на юли той призова за "мирна революция" на насрочените за следващия месец местни избори, предаде Ройтерс. 

Говорител на опозиционното "Единно национално движение" (ЕНД) заяви, че Хабеишвили е бил арестуван в Тбилиси на излизане от сградата на телевизия "Формула", след като е дал интервю. 

Министерството на вътрешните работи и Службата за държавна сигурност не са коментирали информацията за задържането на опозиционния лидер. 

Властите в южнокавказката страна предприемат строги мерки срещу проевропейски настроени опозиционери на фона на продължаващите улични протести срещу оспорваните парламентарни избори, които бяха произведени през октомври миналата година. Демонстрантите се противопоставят и на решението на правителството да замрази преговорите за присъединяване на Грузия към ЕС. 

Предстоящите общински избори, които ще се произведат на 4 октомври, задълбочиха разделението сред опозицията, като някои партии, включително ЕНД, обявиха бойкот на вота, а други решиха да издигнат кандидати.

Неотдавна Хабеишвили призова грузинците да се обединят преди вота. "Мирното сваляне (на правителството), мирната революция е неизбежна, тази страна се нуждае от революционни промени, защото трябва да се върнем в европейското си семейство", каза опозиционният лидер.

Говорителят на ЕНД заяви, че арестът на Хабеишвили показва, че правителството се страхува от загуба на изборите, която може да се окаже предвестник и на загуба на държавната власт. 

/АГ/

Свързани новини

10.09.2025 12:11

ГПБ: Бившата грузинска президентка заяви, че не подкрепя участието на местните избори

"Не подкрепям участието в местните избори. Насрочването на тези избори е отклонение от съществените проблеми на страната и създава разделение в опозицията", заяви бившата грузинска президентка Саломе Зурабишвили в интервю, цитирано от грузинската
02.09.2025 16:41

ГПБ: Председателката на грузинска партия нарече бивш премиер "страхливец" заради бягството му от страната

Тина Бокучава, председателката на грузинската партия "Единно национално движение", нарече лидера на партия "Гахария за Грузия" и бивш премиер Гиорги Гахария "страхливец" заради бягството му от страната и го разкритикува, че дава съвети на грузинците от Германия, съобщи грузинската обществена медия ГПБ.
14.08.2025 13:33

ГПБ: Радикалите нямат шанс на изборите, единственото, което ги обединява, е омразата към Грузия, заяви грузински депутат

"Радикалите нямат абсолютно никакъв шанс на предстоящите местни избори, дори не успяха да се обединят около общи кандидати. Единственото, което ги свързва, е омразата им към Грузия", заяви депутатът от парламентарното мнозинство Давит Матикашвили, цитиран от грузинската обществена медия ГПБ.
05.06.2025 12:16

ГПБ: Участието на управляващия режим в местните избори в Грузия няма да го направи легитимен, заяви грузински опозиционер

Григол Гегелия от грузинската опозиция, заяви, че евентуалното участие на управляващия режим в местните избори в Грузия няма да го направи легитимен, съобщи обществената медия на Грузия ГПБ. Той подчерта в коментар по повод годишния доклад на
21.05.2025 15:46

ГПБ: Кметът на Тбилиси заяви, че опозицията няма шанс за успех в предстоящите местни избори

„Опозицията е обречена да загуби предстоящите местни избори“, заяви кметът на Тбилиси Каха Каладзе в отговор на въпрос относно участието на опозиционните партии в предстоящите общински избори, предаде обществената медия на Грузия (ГПБ). „Няма
16.04.2025 19:49

Парламентът на Грузия прие законопроект за ограничаване на чуждестранното финансиране на местни организации

Грузинският парламент прие законопроект, забраняващ на чуждестранни дарителски организации да предоставят безвъзмездни средства на местно ниво без съгласието на правителството, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това се случва на фона на

