Грузинските власти задържаха опозиционен лидер, който призова за "мирна революция" на предстоящите местни избори

Грузинските власти задържаха Леван Хабеишвили, лидер на най-голямата опозиционна партия в страната, след в края на юли той призова за "мирна революция" на насрочените за следващия месец местни избори, предаде Ройтерс.

Говорител на опозиционното "Единно национално движение" (ЕНД) заяви, че Хабеишвили е бил арестуван в Тбилиси на излизане от сградата на телевизия "Формула", след като е дал интервю.

Министерството на вътрешните работи и Службата за държавна сигурност не са коментирали информацията за задържането на опозиционния лидер.

Властите в южнокавказката страна предприемат строги мерки срещу проевропейски настроени опозиционери на фона на продължаващите улични протести срещу оспорваните парламентарни избори, които бяха произведени през октомври миналата година. Демонстрантите се противопоставят и на решението на правителството да замрази преговорите за присъединяване на Грузия към ЕС.

Предстоящите общински избори, които ще се произведат на 4 октомври, задълбочиха разделението сред опозицията, като някои партии, включително ЕНД, обявиха бойкот на вота, а други решиха да издигнат кандидати.

Неотдавна Хабеишвили призова грузинците да се обединят преди вота. "Мирното сваляне (на правителството), мирната революция е неизбежна, тази страна се нуждае от революционни промени, защото трябва да се върнем в европейското си семейство", каза опозиционният лидер.

Говорителят на ЕНД заяви, че арестът на Хабеишвили показва, че правителството се страхува от загуба на изборите, която може да се окаже предвестник и на загуба на държавната власт.