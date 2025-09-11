ТПС: Израел и Украйна обявиха съвместна инициатива за сигурност за поклонниците в Уман за еврейската Нова година

Израел и Украйна обявиха съвместна инициатива за сигурност, чиято цел е да осигури безопасността на хиляди поклонници, които ще пътуват до град Уман за еврейската Нова година (Рош Ашана), съобщи израелската новинарска агенция ТПС.

Министърът на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир се срещна вчера с украинския посланик Евген Корнийчук, представители на израелските служби за сигурност и лидери на ортодоксалната хасидска общност, за да договорят цялостен план за действие. Планът включва изпращане на десетки полицаи, парамедици и доброволци от двете страни.

Операцията предвижда създаването на специална мрежа за медицинска помощ и сигурност, организирана в координация с главния равин на Украйна, равин Моше Реувен Асман. Екипите му ще бъдат разположени по граничните пунктове и на място в Уман, за да гарантират спокойното протичане на поклонничеството.

"Държавата Израел поставя сигурността на пътуващите на първо място. Радвам се на доброто сътрудничество с украинските власти, което позволява провеждането на безопасно и организирано поклонничество в Уман. Това е безпрецедентна операция, с участието на десетки служители и доброволци, които ще осигурят празник на молитва и радост", заяви министър Бен-Гвир.

Украинският посланик подчерта, че въпреки войната с Русия, Украйна остава ангажирана с провеждането на безопасно и достойно събитие. "Въпреки тежката военна обстановка и постоянното напрежение, Украйна продължава да полага усилия, заедно с Израел, поклонниците да бъдат посрещнати с необходимото уважение и сигурност", каза той.

Равин Асман също приветства съвместната работа, като заяви, че оценява високо това сътрудничество, което цели всеки вярващ да пристигне и участва спокойно и безопасно.

"Ще бъдем на място и ще реагираме на всяка нужда, за да предоставим навременна помощ и подкрепа, така че никой поклонник да не се чувства сам", добави Равин Шимшон Блументал, представител на Главния равинат на Израел.

Амитай Габай, посредник между двете страни, определи инициативата като историческа. "Събитие от такъв мащаб изисква изключителна координация. Съвместната работа между службите за сигурност на Израел и Украйна със сигурност ще даде отлични резултати на терен", заяви той.

Уман, град в Централна Украйна, е мястото, където е погребан равин Нахман от Бреслав (1772–1810) - основател на бреславското течение в хасидизма. Приживе той насърчавал последователите си да посещават гроба му, особено за Рош Ашана, вярвайки, че молитвата там носи божествени благословии. През годините тази традиция привлича все повече поклонници.

Израелците съставляват най-голямата група, която ежегодно посещава Уман за празника. От 90-те години насам броят на поклонниците рязко се увеличава, като десетки хиляди пътуват всяка година. Повечето пристигат в организирани групи, които се грижат за визи, настаняване и логистика, често в тясно сътрудничество с украинските власти и местни доброволци.

През юли Украйна обяви гроба на равин Нахман за обект на национално културно наследство. Въпреки това войната с Русия и зачестилите ракетни и дронови атаки значително усложняват организацията на поклонничеството.

Рош Ашана започва след залез слънце на 22 септември.

