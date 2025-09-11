Подробно търсене

ЕК дава допълнителни насоки за защита на ключовата инфраструктура

кор. на БТА Николай Желязков
Снимка: БТА
Брюксел,  
11.09.2025 13:24
 (БТА)

Европейската комисия представи днес допълнителни насоки за защита на ключовата инфраструктура в ЕС. Държавите от ЕС трябва да определят важните обекти в 11 области, включително в енергетиката, превозите, управлението на питейните и отпадъчните води, храните, банковото дело и цифровата инфраструктура.

Заплахите за инфраструктурата, включително хибридните действия като саботажи и злонамерена кибердейност, са основен проблем в ЕС, отбелязва комисията.  Тя допълва, че мерките за защита целят осигуряване на основните услуги, свързани с общественото благосъстояние и икономическите дейности, в случаи на бедствия, терористични удари и здравни кризи.

Държавите от ЕС могат да получат финансиране за общо 1,93 милиарда евро до 2027 година. Те разполагат също с над 2,7 милиона евро за разследванията на инциденти. Комисията отбелязва, че е предложила утрояване на средствата за вътрешна сигурност в бюджета на ЕС до 2034 година.

/ГГ/

09.09.2025 17:11

ЕК одобри предварителното разпределение на 150 млрд. евро за повишаване на отбранителната готовност в ЕС

Европейската комисия съобщи, че е одобрила днес предварителното разпределение на 150 милиарда евро финансова помощ за повишаване на отбранителната готовност в ЕС. Тази стъпка се очаква да помогне на държавите от ЕС да купуват съвместно отбранителни изделия. Към програмата досега проявиха интерес 19 държави от ЕС, сред които и България.
04.09.2025 13:14

ЕС предвижда разплащанията с цифрово евро да бъдат възможни и при липса на интернет

ЕС предвижда възможности разплащанията с цифровото евро да се осъществяват дори при липса на интернет, съобщи днес пред евродепутатите от комисията на Европейския парламент по икономически и валутни въпроси Пиеро Чиполоне, член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка.
18.07.2025 16:10

ЕС ще взаимодейства с НАТО срещу руските заплахи в киберпространството

ЕС ще продължи да действа решително срещу хибридните заплахи от Русия със съгласуван отговор, ще задълбочаваме сътрудничеството с международните партньори, особено с НАТО, ще използваме всички средства за предотвратяване, възпиране и ефективен отговор. Това се посочва в изявление на върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.
12.06.2025 14:09

ЕК очаква от държавите в ЕС предложения за подобряване на военната мобилност

Европейската комисия отправи покана до държавите в ЕС да представят данни за нуждите от подобряване на възможностите за придвижване на военнослужещи и военна техника. Комисията предвижда да изготви законопроект с необходимите промени за преодоляване на съществуващите пречки пред военната мобилност.
28.05.2025 12:52

ЕК представи стратегия за подобряване на сигурността в Черно море при взаимодействие с НАТО

Европейската комисия представи план за подобряване на сигурността в Черно море, който предвижда задълбочаване на взаимодействието с Турция, Украйна, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан. Действията се предвижда да бъдат съгласувани с НАТО.
14.05.2025 16:43

Има нужда от "военен Шенген" в ЕС за подобряване на военната мобилност, според водещ европейски експерт

Необходимо е да се помисли за създаване на "военен Шенген" в Европа за по-лесно придвижване на войски и военна техника, призова днес бригаден генерал Катрин Д'Херт, директор по логистичните въпроси в Европейската служба за външна дейност. Тя говори
01.04.2025 16:49

Европейската комисия предлага мерки за повишаване на вътрешната сигурност в ЕС

Европейската комисия предложи допълнителни мерки за повишаване на вътрешната сигурност в ЕС. Сред тях са подобряване на обмена на разузнавателни данни между държавите от ЕС и повишаване с 30 000 на броя на служителите на "Фронтекс".

