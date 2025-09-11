СПА: Палестинският президент приветства историческата позиция на Саудитска Арабия по отношение на правата на палестинците

Президентът на Палестина Махмуд Абас похвали ежегодната кралска реч произнесена от престолонаследника и премиер на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд, от името на краля Салман бин Абдулазиз Ал Сауд, на откриването на втората година от деветата сесия на саудитския парламент (Меджлис аш Шура), предаде саудитската новинарска агенция СПА.

Абас изтъкна основния момент в речта, че земята на Газа е палестинска и правата на нейния народ са неотменими и не могат да бъдат отнети чрез агресия или обезсилени чрез заплахи. Той отбеляза, че тази позиция отразява автентичната историческа позиция на Саудитска Арабия и е в съответствие с Арабската мирна инициатива, стартирана от Кралството през 2002 г., която остава основната отправна точка за постигане на справедлив и всеобхватен мир и установяване на независима палестинска държава, основана на границите от 1967 г., със столица Източен Йерусалим.

Палестинският президент също така похвали ангажимента на Кралството към сигурността и единството на арабските и ислямските народи. Той подчерта значението на интензивните усилия на Саудитска Арабия, в тясно сътрудничество с Палестина и други народи, за формиране на глобална коалиция за прилагане на решението за две държави.

Абас определи тези благородни позиции като силна подкрепа за палестинския народ в борбата му за свобода и независимост и отражение на водещата роля на Кралството в защитата на права на арабите и мюсюлманите.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и СПА)