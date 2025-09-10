АНП: Нидерландският премиер Дик Схоф определи нарушаването на полското въздушно пространство от страна на Русия като неприемливо

site.btaАНП: Нидерландският премиер Дик Схоф определи нарушаването на полското въздушно пространство от страна на Русия като неприемливо
Нидерландският премиер Дик Схоф намира нарушаването на полското въздушно пространство от руски дронове за неприемливо. "Това е поредно доказателство, че руската война представлява заплаха за европейската сигурност“, написа Схоф в социалната платформа "Екс", предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.
Схоф потвърди, че нидерландски изтребители Ф-35 са съдействали за свалянето на дроновете. По-рано днес това бе съобщено и от полските въоръжени сили. "Добре е, че нидерландските изтребители Ф-35 са успели да окажат подкрепа. Нидерландия стои рамо до рамо с нашия съюзник в НАТО Полша“, добави още служебният премиер.
Схоф се е консултирал с колегите си министри, командващия въоръжените сили и службите за сигурност, като по думите му развитието на събитията се следи отблизо.
