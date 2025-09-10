Подробно търсене

АНП: Нидерландският премиер Дик Схоф определи нарушаването на полското въздушно пространство от страна на Русия като неприемливо

Лина Йостен
Изображение: БТА
Амстердам,  
10.09.2025 14:35
 (БТА)

Нидерландският премиер Дик Схоф намира нарушаването на полското въздушно пространство от руски дронове за неприемливо. "Това е поредно доказателство, че руската война представлява заплаха за европейската сигурност“, написа Схоф в социалната платформа "Екс", предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.

Схоф потвърди, че нидерландски изтребители Ф-35 са съдействали за свалянето на дроновете. По-рано днес това бе съобщено и от полските въоръжени сили. "Добре е, че нидерландските изтребители Ф-35 са успели да окажат подкрепа. Нидерландия стои рамо до рамо с нашия съюзник в НАТО Полша“, добави още служебният премиер.

Схоф се е консултирал с колегите си министри, командващия въоръжените сили и службите за сигурност, като по думите му развитието на събитията се следи отблизо.

(Новината се разпространява по споразумение между БТА и АНП)

/ГГ/

Свързани новини

10.09.2025 10:37

Нарушаването на полското въздушно пространство изглежда умишлено, според Кая Калас

Снощният случай на нарушаване на полското въздушно пространство от страна на Русия е най-сериозното от началото на войната и има признаци, че е умишлено, а не случайно. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в социалната мрежа "Екс".
10.09.2025 07:54

Полша заяви, че е засякла над 10 обекта, нарушили въздушното ѝ пространство и че тези от тях, създаващи риск, са неутрализирани

Полша използва тази сутрин оръжия, за да свали цели след многократни нарушения на въздушното пространство по време на руска атака срещу Украйна, заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.
25.08.2025 13:12

АНП: Кралят ще разговаря с премиера Дик Схоф относно политическата ситуация в Нидерландия

Нидерландският крал Вилем-Александър ще разговаря днес със служебния министър-председател Дик Схоф за политическата ситуация, възникнала при оттеглянето на партия "Нов обществен договор" от кабинета. Това предаде Националната новинарска агенция на
28.07.2025 21:53

АНП: Нидерландският служебен премиер Дик Схоф е провел телефонен разговор с израелския президент Ицхак Херцог относно евентуални санкции

Нидерландският служебен премиер Дик Схоф е провел телефонен разговор с израелския президент Ицхак Херцог, за да заяви ясно, че Нидерландия ще наложи санкции, ако страната му не разреши незабавно да бъде доставено значително по-голямо количество хуманитарна помощ в ивицата Газа. Премиерът съобщи това в социалната платформа "Екс", предаде нидерландската национална новинарска агенция АНП.

