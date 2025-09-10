Подробно търсене

Литва: Русия "умишлено разширява агресията си"

Пламен Йотински
Литовският президент Гитанас Науседа предупреди за нарастваща заплаха от Русия. Снимка: AP/Mindaugas Kulbis
Вилнюс,  
10.09.2025 14:25
 (БТА)

Литовският президент Гитанас Науседа предупреди за нарастваща заплаха от Русия след навлизането на повече от дузина дронове в полското въздушно пространство, съобщи ДПА.

"Русия умишлено разширява агресията си, представлявайки все по-голяма заплаха за Европа", написа той в "Екс".

"Роякът от дронове над полска територия е още едно доказателство за това, както и заплашителната реторика към източния фланг на НАТО. Светът трябва да спре агресора – да разруши военната му икономика и способността му да унищожава и убива", написа той.

Външният министър Кестутис Будрис изрази подобно мнение в "Екс": "Повтарящите се безразсъдни нарушения на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия представляват пряка заплаха за сигурността на хората и критичната инфраструктура."

Той призова за "незабавно укрепване" на противовъздушната отбрана по границите на страните от западния военен алианс. 

"Алиансът трябва да отговори с действия, а не само с опасения", заяви той.

Дронове също многократно са навлизали във въздушното пространство на Литва от началото на руската война срещу Украйна, отбелязва ДПА. 

Подобно на Полша и другите две балтийски държави Естония и Латвия, Литва също е в състояние на тревога поради военни учения, които в момента се провеждат в съседна Беларус.

10.09.2025 14:41

Руски дипломат в Полша каза, че свалените над тази страна дронове са дошли от украинска посока

Руският шарже д'афер във Варшава  заяви, че дроновете, които тази нощ многократно са нарушили въздушното пространство на Полша, са дошли от Украйна, предаде Ройтерс. „Знаем едно нещо – тези дронове са летели от украинска посока“, заяви Андрей Ордаш
09.09.2025 17:56

Путин ще се опита да изпробва действието на чл. 5 от Вашингтонския договор преди 2030 г., заяви еврокомисарят по отбраната

Руският президент Владимир Путин ще се опита да изпробва действието на чл. 5 (на Вашингтонския договор за съвместна защита на държавите от НАТО) преди 2030 г., заяви днес еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилиус при представянето на решението на Европейската комисия за осигуряване на средства за подобряване на европейската отбрана.
09.09.2025 05:12

Защо администрацията на Тръмп иска да прекрати финансирането на програмите за сигурност за Източна Европа

Американската администрация е решила да преустанови част от програмите за помощ в сферата на сигурността за европейските страни в близост до границата с Русия, съобщи в четвъртък Ройтерс, като се позова на два свои източника. Тази информация идва в
07.09.2025 20:55

Финландия откри щаб на НАТО и привлече Литва в коалицията за гражданска защита на Украйна след президентско присъствие на баскетболен мач

Финландия започна тази седмица, оповестявайки откриването на команден щаб на сухопътните войски на НАТО, и я продължи с привличането на Литва в Коалицията за убежищата за гражданската защита в Украйна след президентско присъствие на баскетболен мач.

