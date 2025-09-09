Подробно търсене

МТИ: Мирът произтича от силата, а силата - от ума, заяви унгарският министър на отбраната

Виктор Турмаков
МТИ: Мирът произтича от силата, а силата - от ума, заяви унгарският министър на отбраната
МТИ: Мирът произтича от силата, а силата - от ума, заяви унгарският министър на отбраната
Унгарският министър на отбраната Кристоф Салай-Бобровницки. Снимка: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix via AP
Будапеща,  
09.09.2025 18:07
 (БТА)

Унгарският министър на отбраната Кристоф Салай-Бобровницки заяви по време на днешна среща в Будапеща, посветена на изкуствения интелект, че "мирът произтича от силата, а силата - от ума“, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Цифровизацията на Унгарските въоръжени сили напредва бързо през последните години и изкуственият интелект "трябва да умножава нашите сили“, заяви той.

Унгария започна да развива въоръжените си сили преди 10-15 години, по-рано от другите страни от региона, заяви Салай-Бобровницки. За да се запази това надмощие, по-нататъшното развитие трябва да се съсредоточи върху цифровизацията и употребата на ИИ, допълни министърът.

"Съвременната технология постоянно замества аналоговото оборудване и Унгария има по-млад личен състав с нов начин на действие, когато борави с нея. Целта е да превърнем Унгарските въоръжени сили в определяща сила в региона“, допълни той.

"Изкуственият интелект има роля в дигиталната война и в анализа на данни. Дигитализираните войници може да носят сензори и ИИ е способен да анализира събраните данни или дори да следва събитията на бойното поле в три измерения“, заяви министърът на отбраната.

Салай-Бобровницки заяви, че Унгарските въоръжени сили също използват самостоятелно действащи системи като дрона камикадзе "Герой“, способен да разкрива и следи цели, а също да предоставя разузнавателни данни. Според него ИИ също така може да се използва при обучение и при управлението на доставките.

"От друга страна, предизвикателствата на бойното поле включват координиране на технологиите на съюзниците, като същевременно се запазват сигурността на данните и киберсигурността. Съществуващите системи трябва да се развиват така, че да са съвместими с ИИ. Развитието е необходимо, защото иначе ще страдаме от недоброжелателна конкуренция“, заяви той.

Същевременно според него автономните системи пораждат дилеми от правно и етично естество. "Независимо как ще се развива технологията, тя не може да замени добре тренираните войници“, заключи Салай-Бобровницки.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)

/ИТ/

Свързани новини

19.08.2025 22:06

МТИ: Унгария се застъпва за мир в условията на "военна истерия", каза министърът на отбраната

Велики сили се опитаха да принудят Унгария да участва във "военната машина", но страната избра мира и продължава да залага на дипломацията и преговорите, както и на "истинските" интереси на унгарците и европейците, каза днес министърът на отбраната Кристоф Салай-Бобровниски, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.
13.08.2025 11:36

МТИ: Унгария за трети път този месец изпраща помощ за гасене на пожари в страни от НАТО

Унгария за трети път този месец помага на съюзник от НАТО в гасенето на горски пожари, съобщи министърът на отбраната Кристоф Салай-Бобровниски, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.
17.02.2025 20:56

МТИ: Унгарските войници заслужиха уважение по време на операцията на ЕУФОР "Алтея“, заяви министърът на отбраната на Унгария

Войниците, служещи под унгарско командване в операция "Алтея" на мисията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (ЕУФОР), заслужиха международно  уважение, заяви днес унгарският министър на отбраната Кристоф Салай-Бобровницки, цитиран от
10.12.2024 16:56

МТИ: Целим изграждането на въоръжени сили с висока готовност и оперативна стойност, заяви унгарският министър на отбраната

Унгария цели да изгради въоръжени сили с висока готовност и цифровизация, които вземат предвид националните интереси и са с висока оперативна стойност, заяви министърът на отбраната на страната Кристоф Салай-Бобровницки по време на изслушване в парламентарната комисия за отбрана и правоприлагане, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:44 на 09.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация