Бомбата, открита в центъра на Братислава , е обезвредена

Полицейски служители помагат на жителите на центъра на Братислава да се евакуират след откриването на бомба от Втората световна война. Снимка: Jaroslav Novak/TASR via AP
Братислава,  
09.09.2025 13:50
 (БТА)

Бомбата от Втората световна война, открита вчера при строителни дейности в центъра на Братислава, беше обезвредена и транспортирана извън столицата, съобщи местната полиция, цитирана от ТАСР.

На жителите, евакуирали сутринта части от центъра на града, им е разрешено да се завърнат по домовете си.

„Вече няма никаква опасност в евакуирания район. Жителите на околните сгради могат свободно да се завърнат по домовете и работните си места“, съобщи полицията в социалните мрежи.

Властите бяха принудени да затворят няколко улици в центъра на града тази сутрин, включително моста „Аполо“ над Дунав. Няколко от линиите на обществения транспорт също бяха засегнати от ограниченията.

/ВС/

