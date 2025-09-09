Подробно търсене

Бойци, свързани с "Ислямска държава", убиха над 50 цивилни на погребение в ДР Конго

Николай Велев
Бойци, свързани с "Ислямска държава", убиха над 50 цивилни на погребение в ДР Конго
Бойци, свързани с "Ислямска държава", убиха над 50 цивилни на погребение в ДР Конго
Военнослужещи от конгоанската армия патрулират в село в Северно Киву на 9 март 2023 г., след като ислямистки бойци са убили най-малко 41 души в няколко села района. Снимка: АП/Socrate Mumbere
Киншаса,  
09.09.2025 12:00
 (БТА)

Бунтовници от т.нар. Обединени демократични сили (ОДС) убиха повече от 50 цивилни на погребение в източната част на Демократична република Конго, поредно голямо нападение, извършено от свързаната с "Ислямска държава" групировка, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти. 

Ислямистите, въоръжени с мачетета, атакуваха събралите се на траурната церемония цивилни снощи. Драмата се разигра в село Нтойо, провинция Северно Киву. "Мога да потвърдя, че са убити 50 души. Жертвите са били нападнати по време на погребение в село Нтойо около 21:00 ч. (местно време) и повечето от тях са били убити с мачете. Издирването продължава", каза представител на местните власти.

Полковник Ален Кивева, военен администратор в община Луберо, заяви пред Ройтерс, че броят на жертвите е около 60 и че може да нарасне, понеже все още има хора, които се водят безследно изчезнали.

ОДС са сред няколкото милиции, които се борят за територия и ресурси в богатия на полезни изкопаеми източен регион на ДР Конго. Конгоанската армия и съюзническите ѝ въоръжени сили на Уганда казват, че през последните седмици са засилили операциите срещу ислямистките бунтовници.

Миналия месец бойци от ОДС извършиха серия от нападения, при които убиха повече от 50 цивилни. През юли ислямистите атакуваха църква и убиха 38 души.  

/ВС/

Свързани новини

23.08.2025 04:04

Военен прокурор поиска смъртно наказание за бившия президент на Демократична република Конго Жозеф Кабила

Военен прокурор поиска смъртно наказание за бившия президент на Демократична република Конго (ДР Конго) Жозеф Кабила, срещу когото се води задочно дело по обвинение във военни престъпления, включително убийство, изнасилване и изтезания, предаде Ройтерс.
14.08.2025 17:11

Мината, която захранва с критично важни минерали технологичния свят и финансира бунтовниците в ДР Конго

Ожесточени сражения се водят между конгоанската армия и бунтовническата групировка M23 в източната част на ДР Конго, въпреки подписаната през юли декларация за принципите на прекратяване на бойните действия, предаде Франс прес, като се позова на службите за сигурност в страната.
28.06.2025 11:29

Възможно ли е сключеното между ДР Конго и Руанда мирно споразумение да донесе повече инвестиции в региона

Руанда и Демократична република Конго сключиха вчера мирно споразумение с посредничеството на САЩ, даващо надежди за прекратяване на сраженията, при които тази година загинаха хиляди хора, а стотици хиляди бяха разселени, предаде
18.03.2025 05:56

Бунтовниците от групировката M23 в Конго обявиха, че няма да се присъединят към мирните преговори в Ангола днес

Подкрепяните от Руанда бунтовници от групировката М23 заявиха снощи, че са се оттеглили от планираните за днес мирни преговори, целящи разрешаването на разрастващия се конфликт в Демократична република Конго, заради наложените от ЕС санкции срещу техния лидер и срещу командирите на армията на Руанда, предаде Ройтерс.
03.04.2024 16:01

Бойци, свързани с "Ислямска държава", убиха най-малко 10 цивилни в ДР Конго

Армията на Демократична република Конго заяви, че бунтовници, свързани в терористичната организация "Ислямска държава", са убили най-малко 10 души при нападение срещу селище в източната част на страната, предаде Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:35 на 09.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация