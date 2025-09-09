Бойци, свързани с "Ислямска държава", убиха над 50 цивилни на погребение в ДР Конго

Бунтовници от т.нар. Обединени демократични сили (ОДС) убиха повече от 50 цивилни на погребение в източната част на Демократична република Конго, поредно голямо нападение, извършено от свързаната с "Ислямска държава" групировка, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Ислямистите, въоръжени с мачетета, атакуваха събралите се на траурната церемония цивилни снощи. Драмата се разигра в село Нтойо, провинция Северно Киву. "Мога да потвърдя, че са убити 50 души. Жертвите са били нападнати по време на погребение в село Нтойо около 21:00 ч. (местно време) и повечето от тях са били убити с мачете. Издирването продължава", каза представител на местните власти.

Полковник Ален Кивева, военен администратор в община Луберо, заяви пред Ройтерс, че броят на жертвите е около 60 и че може да нарасне, понеже все още има хора, които се водят безследно изчезнали.

ОДС са сред няколкото милиции, които се борят за територия и ресурси в богатия на полезни изкопаеми източен регион на ДР Конго. Конгоанската армия и съюзническите ѝ въоръжени сили на Уганда казват, че през последните седмици са засилили операциите срещу ислямистките бунтовници.

Миналия месец бойци от ОДС извършиха серия от нападения, при които убиха повече от 50 цивилни. През юли ислямистите атакуваха църква и убиха 38 души.