Повечето германци подкрепят въвеждането на възрастови ограничения за използването на социални медии, показва проучване

Мнозинството германци подкрепят по-строги възрастови ограничения за използването на социалните медии, показват резултатите от представителното проучване за образованието на института Ифо, направено сред възрастни и младежи от цяла Германия.

Според проучването 85% от възрастните биха искали минималната възраст за притежание на профил в социалните медии да бъде 16 години. Дори сред 14- до 17-годишните относително мнозинство от анкетираните, 47%, са "за" тази идея.

Мнозина виждат негативни последици за децата и младежите, например за тяхното психично здраве и резултатите в училище.

"Резултатите показват, че сред населението има сериозни опасения относно възможните рискове, свързани със социалните медии", казва Лудгер Вьосман, директор на Центъра за икономика на образованието към Ифо.

"Поразително е, че дори много млади хора са за по-строги правила", добавя изследователката Вера Фройндъл.

Социалните медии вече играят централна роля в ежедневието на германското население: 78% от младежите и 58% от възрастните прекарват повече от час на ден в социалните медии през седмицата. Въпреки това 47% от пълнолтените граждани биха предпочели да живеят в свят без социални медии, а само 40% биха предпочели да живеят в свят със социални медии.

За сметка на това 68% от младите хора предпочитат да живеят в свят със социални медии.

С подкрепа се ползва и идеята за забрана на смартфоните в училищата. 64% от възрастните и 57% от младежите искат да се забрани използването на мобилни телефони по време на уроците; в средните училища дяловете са съответно 63% и 58%. В същото време 66% от младежите биха искали в класната стая да се преподава използването на изкуствен интелект.

"Това показва, че подрастващите искат ясни ограничения за технологиите, които отвличат вниманието, но целенасочена подкрепа за перспективни дигитални умения", казва съавторката Катарина Ведел.