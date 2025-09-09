НАН: Африканският съюз и Нигерия подписаха меморандум за разбирателство в борбата срещу тероризма

Африканската комисия, изпълнителният орган на Африканския съюз (АС), и Националният център за борба с тероризма на Нигерия подписаха меморандум за разбирателство за засилване на сътрудничество в борбата срещу тероризма и насилствения екстремизъм в Африка, предаде нигерийската новинарска агенция НАН.

Меморандумът беше подписан от комисаря на АС по политическите въпроси, мира и сигурността Банколе Адеойе и от генерал-майор Адаму Гурба Лака, национален координатор на НЦБТН.

Адеойе приветства водещата роля на Нигерия в Западна Африка и в Сахел. Той отбеляза, че съвременната материална база и експертният потенциал на Центъра „са допринесли значително за сигурността на региона и континента“.

„АС е горд да формализира партньорството с Нигерия – ключова държава в борбата срещу тероризма. Лидерството и най-съвременното технологично ранище на НЦБТН се превърнаха в еталон за борбата срещу тероризма в Африка“, заяви африканският комисар.

На свой ред, Лака заяви, че документът отразява ангажимента на Нигерия към засилването на регионалното сътрудничество. Според него, сътрудничейки си с АС, Нигерия възнамерява да засили регионалните способности за борба с тероризма, да хармонизира стратегиите и да демонстрира готовността си да осигури мир и сигурност по целия континент.

„Сферите на сътрудничество включват споделяне на разузнавателни данни в реално време, размяна на посещения на експерти, съвместни проучвания, подкрепа за жертвите на тероризма и програми за дерадикализация и реинтеграция. Съвместна работна група ще следи прилагането на документа“, допълни Лака.

