Казинформ: Определени са направленията за преработката на редки земни метали в Казахстан

Определени са четирите направления за преработката на резки земни метали в Казахстан, което цели осъществяването на най-малко три проекта в отрасъла, съобщи министърът на промишлеността и строителството Ерсаин Нагаспаев по време на правителствено заседание, цитиран от националната новинарска агенция Казинформ.

Четирите направления са материали за батерии, рециклиране и производство на термоустойчиви сплави за двигатели, производство на полупроводници и рециклиране на магнити.

Съобщава се, че по тези направления е установено стратегическо партньорство с държавите от Европейския съюз, САЩ, Япония, Южна Корея и Китай. Планира се стартирането на производство на 15 тона галий годишно, на чист манганов сулфат, както и на графит за батерии.

Освен това за догодина се планира съвместното производството с ЕС на термоустойчиви никелови сплави и рециклиране на магнити на базата на завода „Жезказганредмет“ и металургичния комбинат в Ублинск.

