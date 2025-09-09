МОНЦАМЕ: Южнокорейската корпорация „Юхан“ се присъедини към монголското национално движение „Милиард дървета“

site.btaМОНЦАМЕ: Южнокорейската корпорация „Юхан“ се присъедини към монголското национално движение „Милиард дървета“
Южнокорейската корпорация „Юхан“ се присъедини към националното движение „Милиард дървета“, инициирано от президента на Монголия Ухнаагийн Хурелсух, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.
Председателят и генерален директор на корпорацията Чо Ук-чже, председателят на Азиатската организация за сътрудничество в областта на горското стопанство Пак Чон-хо, директорът на Агенцията за горско стопанство на Монголия Бямбасургенгийн Оюнсанаа и изпълнителния директор на НПО „Милиард дървета“ П. Болдбатар подписаха в Сеул Меморандум за сътрудничество в рамките на националното движение „Милиард дървета“.
Според документа се планира възстановяването на горския масив след пожара край град Бацумбер в централната монголска Тувска област.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОНЦАМЕ)
