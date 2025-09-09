МОНЦАМЕ: Южнокорейската корпорация „Юхан“ се присъедини към монголското национално движение „Милиард дървета“

Подробно търсене

Виктор Турмаков
Снимка: МОНЦАМЕ
Улан Батор,  
09.09.2025 15:23
 (БТА)

Южнокорейската корпорация „Юхан“ се присъедини към националното движение „Милиард дървета“, инициирано от президента на Монголия Ухнаагийн Хурелсух, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.

Председателят и генерален директор на корпорацията Чо Ук-чже, председателят на Азиатската организация за сътрудничество в областта на горското стопанство Пак Чон-хо, директорът на Агенцията за горско стопанство на Монголия Бямбасургенгийн Оюнсанаа и изпълнителния директор на НПО „Милиард дървета“ П. Болдбатар подписаха в Сеул Меморандум за сътрудничество в рамките на националното движение „Милиард дървета“.

Според документа се планира възстановяването на горския масив след пожара край град Бацумбер в централната монголска Тувска област.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОНЦАМЕ)

/ВС/

