Апелативен съд потвърди присъда, според която Тръмп трябва да плати 83 млн. долара на американска журналистка за оклеветяване

site.btaАпелативен съд потвърди присъда, според която Тръмп трябва да плати 83 млн. долара на американска журналистка за оклеветяване
Апелативен съд потвърди осъдителна присъда, според която американският президент Доналд Тръмп трябва да плати 83 милиона долара на американската писателка и журналистка Елизабет Джийн Каръл за оклеветяване, предаде Франс прес.
По това дело Тръмп бе осъден на първа инстанция през януари миналата година по обвинения, че е оклеветил журналистката, която го съдеше за изнасилване, извършено през 90-те години на миналия век.
Елизабет Джийн Каръл е понастоящем на 81 години. Тя е била журналист на изданието „Ел“.
През 2019 година тя обвини Тръмп, че през 1996 година я е изнасилил в пробната на голям магазин в Ню Йорк. Тръмп отхвърли тези обвинения и оклевети журналистката, за което бе осъден.
/БЗ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина