Апелативното дело по присъдата на Марин Льо Пен ще се гледа от 13 януари до 12 февруари догодина

Делото по обжалването от страна френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен на присъдата, наложена й миналия март заради злоупотреба с европейски средства, предназначени за партийни парламентарни асистенти, ще се разглежда на апелативна инстанция от 13 януари до 12 февруари догодина, предаде Франс прес.

Льо Пен беше осъдена заедно с още 11 души по този процес на първа инстанция. Присъдата й включваше незабавно влизане в сила на 5-годишна забрана за кандидатиране за избираема длъжност.

Ако присъдата бъде потвърдена от апелативния съд, то Льо Пен няма да може да се кандидатира на президентските избори през 2027 г.

Присъдата беше наложена заради това, че партията на Льо Пен е въвела система в периода 2004 г. – 2016 г., при която заплати на партийни сътрудници са били плащани с пари, предназначени за европейски асистенти.

Льо Пен казва, че не е извършила нищо нередно и делото срещу нея е политически мотивирано..