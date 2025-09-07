Подробно търсене

Британската министърка на вътрешните работи ще бъде домакин на среща на съюза "Петте очи"

Британската министърка на вътрешните работи Шабана Махмуд. Снимка: AP/Kin Cheung
07.09.2025 22:01
Британската министърка на вътрешните работи Шабана Махмуд ще бъде домакин на среща с представители на страните от съюза на "Петте очи", посветена на борбата с трафика на хора и сексуалната експлоатация на деца, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Срещата ще се състои тази седмица в Лондон и ще събере на едно място представители на САЩ, Австралия, Канада, Нова Зеландия и Великобритания.

"Възстановяването на международния авторитет на Великобритания е ключово за ефективната борба с организираната престъпност и за опазването на границите ни", заяви Махмуд. Тя допълни, че Великобритания вече е подновила отношенията си с ЕС, постигнала е споразумение с Г-7 по въпросите на трафика на хора и вече е въведено в действие първото по рода си двустранно споразумение с Франция за връщане на нелегални мигранти.

Тя също така заяви, че ще бъдат договорени нови мерки със страните от "Петте очи", които ще засилят граничния контрол и ще нанесат сериозен удар на трафикантските мрежи.

"Макар и разположени в различни краища на света, държавите от нашия съюз са обединени от общи ценности и цели. Сигурността ни е взаимосвързана - пред лицето на все по-сложни и глобални заплахи ние сме по-силни и по-защитени, когато действаме заедно", допълни тя. 

