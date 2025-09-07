Роса Ройзинблит, емблематична фигура на организацията "Бабите от площад Май" и борбата с диктатурата в Аржентина, почина на 106-годишна възраст

Роса Ройзинблит, емблематична фигура на организацията "Бабите от площад Май" и борбата с диктатурата в Аржентина, довела до изправяне на отговорните пред съда, почина вчера на 106-годишна възраст, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на хуманитарната организация.

"Бабите от площад Май" с тъга се сбогуват със скъпата ни спътница Роса Тарловски де Ройзинблит, наш вицепрезидент до 2021 г., когато поради напредналата си възраст тя стана наш почетен президент", съобщи организацията на своя уебсайт.