Светослав Танчев
Роса Ройзинблит, емблематична фигура на организацията "Бабите от площад Май" и борбата с диктатурата в Аржентина, почина на 106-годишна възраст
Минувачи преминават през мъглата пред двореца "Каса Росада", седалището на президента на Аржентина, в столицата Буенос Айрес, докато военнослужещ от почетната гвардия "Гранадеро" свири на тромпет. Снимка: AP/Rodrigo Abd
Буенос Айрес,  
07.09.2025 08:59
 (БТА)

Роса Ройзинблит, емблематична фигура на организацията "Бабите от площад Май" и борбата с диктатурата в Аржентина, довела до изправяне на отговорните пред съда, почина вчера на 106-годишна възраст, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на хуманитарната организация.

"Бабите от площад Май" с тъга се сбогуват със скъпата ни спътница Роса Тарловски де Ройзинблит, наш вицепрезидент до 2021 г., когато поради напредналата си възраст тя стана наш почетен президент", съобщи организацията на своя уебсайт.

