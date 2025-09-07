Повреда на кабела е причинила дерайлирането на фуникуляра в Лисабон, съобщи португалската новинарска агенция ЛУЗА

Подробно търсене

Екипи на службите за бърза помощ и пожарникари са на мястото на дерайлиралия в сряда вечерта фуникуляр "Глория" в Лисабон, 3 септември 2025 г. Снимка: AP/Armando Franca
Лисабон,  
07.09.2025 08:37
 (БТА)

Предварителните резултати от официалното разследване сочат, че инцидентът с фуникуляра в Лисабон, при който загинаха 16 души, е бил причинен от повреда на кабела, свързващ дерайлиралия вагон, предаде ДПА, като се позова на изявление на властите в Португалия.

Правителствената Служба за разследване на трамвайни, влакови и самолетни инциденти и катастрофи (GPIAAF), цитирана от националната новинарска агенция на Португалия ЛУЗА (LUSA), вчера съобщи, че от вагона на фуникуляра "Елевадор да Глория" в сряда вечерта се е откачил кабелът, което е предизвикало смъртоносния инцидент.

Все още не е ясно защо спирачките не са успели да спрат фуникуляра, докато вагонът се е спускал по стръмната улица и е дерайлирал, след което се е блъснал в сграда.

Миналата година Лисабон бе посетен от 8,5 милиона туристи и обичайно дълги опашки се извиват по спирките на фуникулярите в португалската столица. Пътуването с тях продължава няколкостотин метра, но те спомагат за преодоляване на стръмните участъци в Лисабон, отбелязва Асошиейтед прес.

