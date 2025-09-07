Двама души бяха тежко ранени при срутване на покрива на супермаркет в Германия

Дете бе вкарано в болница в Германия, след като погълна наркотици на детска площадка
Малко дете бе прието в интензивно отделение в Германия, след като погрешка е погълнало наркотици, оставени на детска площадка, предаде ДПА.
Двама души са били тежко ранени при частично срутване на покрива на супермаркет в Югозападна Германия вчера, предаде ДПА.
Полицията обяви, че още двама души са с леки травми след инцидента в Лаухринген, близо до границата с Швейцария.
Покривът се е срутил в частта си над контролната зала в супермаркета в квартал "Валдшут", уточни говорител на полицията. Причините се изясняват.
По време на срутването - около 17:45 ч. местно време (18:45 бълг. вр.) супермаркетът е работил. Не е ясно колко клиенти са се намирали в него тогава, пояснява ДПА.
/ИТ/
