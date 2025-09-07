Подробно търсене

Германия изпрати над 1000 бойни машини на учение в Литва

Иво Тасев
Германски военнослужещи участват в учението "Голямата квадрига 2024" на тренировъчния полигон на военната база в Пабраде, Литва, 29 май 2024 г. Снимка: АП/Mindaugas Kulbis
Берлин/Вилнюс,  
07.09.2025 00:48
 (БТА)

Над 1000 германски бойни машини пристигнаха в Литва за участие в мащабно учение на Източния фланг на НАТО, предаде ДПА.

Два товарни кораба превозиха бойни машини, бронирани превозни средства за евакуация, камиони с медицинско оборудване и друга моторизирана техника с прилежащия ѝ персонал от пристанището в Рощок по водите на Балтийско море до Литва, която членува и в ЕС, и в НАТО, уточнява агенцията.

След пристигането си на пристанището в Клайпеда колоната от машини в състава на 37-а бронетранспортна бригада на сухопътните войски на германската армия пое към Пабраде и други литовски военни бази, заяви снощи говорител на Бундесвера.

Военнослужещите и бойните машини ще вземат участие в широкомащабното учение "Квадрига 2025", чиято цел е да отработи действия по защита на Балтийския регион в условия на криза или война.

В хода на основния етап на учението миналия и този месец около 8000 военнослужещи от 14 страни членки на НАТО трябва да се включат в поредицата от тренировки под наслова "Големият орел" за мисии на хора и техника на територията, в акваторията и в небето на Литва.

Според задействаните германски планове Литва трябва да се превърне в близките години в основна база на Бундесвера, като се предвижда до 2027 година в Балтийската страна да бъдат разположени 5000 германски военнослужещи.

03.04.2025 16:50

Едноседмичната операция по издирването на четиримата американски войници, загинали на учение в Литва, мобилизира стотици хора и техника от 4 държави

Армията на САЩ оповести снощи името и на последния от четиримата американски войници, загинали при потъването на бронирана ремонтно-евакуационна бойна машина „М88А2 Херкулес“ в блато по време на учение край литовския град Пабраде, предаде Асошиейтед прес. Покойните бяха изпратени с поклонение в центъра на столицата на Литва днес - на Катедралния площад, където присъстваха литовският президент Гитанас Науседа, посланичката на САЩ в Балтийската държава Кара Макдоналд, както и редица водещи политици и висши военни, отбеляза АП.
01.04.2025 19:54

В Литва откриха мъртъв и последния от четиримата американски войници, изчезнали по време на учение

Открито беше тялото на последния от четиримата американски войници, изчезнали по време на учение в Литва, съобщи в комюнике днес американската армия, цитирана от Франс прес. Тялото на военнослужещия беше намерено днес следобед близо до полигона
31.03.2025 19:39

Американската армия потвърди, че трима от четиримата изчезнали войници в Литва са мъртви

Американските военни потвърдиха смъртта на трима от четиримата войници, изчезнали в Литва. Това се случи, след като бронираната машина, с която са участвали във военни учения, беше извадена, предаде ДПА. Продължава издирването на четвъртия войник на
28.03.2025 19:30

Литовският президент все още се надява на "чудо", докато специалистите се опитват да достигнат до четиримата американски войници

Президентът на Литва Гитанас Науседа заяви, че все още се надява на чудо, след като посети мястото, където специалисти се опитват да извадят потопения в блато американски брониран автомобил, в който се намират четирима обявени за изчезнали войници
26.03.2025 19:50

Четиримата американски военни, които изчезнаха по време на военно учение в Литва, са загинали, заяви генералният секретар на НАТО

Четиримата американски военни, които изчезнаха по време на военно учение в Литва, са загинали, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от Асошиейтед прес. Рюте добави, че все още не знае подробности относно случилото се с
26.06.2023 13:09

Германия иска да разположи 4000 военнослужещи в Литва, за да укрепи отбраната на съюзника от НАТО

Германия възнамерява да разположи за постоянно още 4000 военнослужещи на територията на съюзника от НАТО Литва, за да помогне за укрепването на източния фланг на алианса, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус, цитиран от

