Шиитски министри се оттеглиха от правителствено заседание в Ливан заради плановете за разоръжаване на "Хизбула"

Ливанското правителство се събра днес на заседание, за да обсъди план, изготвен от ливанската армия, за разоръжаването на шиитското движение "Хизбула", предаде Асошиейтед прес.

При пристигането на началника на армията генерал Рудолф Хайкал министри от политическия блок на "Хизбула" и техни съюзници шиити се оттеглиха от заседателната зала.

Шиитски министри се оттеглиха в знак на протест и от правителствено заседание миналия месец, на което правителството натовари армията със съставянето на план за разоръжаването на "Хизбула".

Откакто през ноември, с посредничеството на САЩ, бе договорено спиране на огъня в конфликта между Израел и "Хизбула", ливанското шиитско движение е подложено на вътрешен и международен натиск да предаде оръжията си на ливанската държава.

"Хизбула" заяви, че няма да се разоръжи, докато Израел не изтегли силите си от пет стратегически възвишения в Ливан и докато не сложи край на почти всекидневните си въздушни удари по Ливан.