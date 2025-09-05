Подробно търсене

Лина Йостен
АНП: Според нидерландския министър на отбраната Рубен Брекелманс заплахата на Путин има за цел да сплаши
Изображение: БТА
Амстердам,  
05.09.2025 17:09
 (БТА)

Днешната заплаха на руския президент Владимир Путин, че западните войски в Украйна ще бъдат цел на руските сили според нидерландския служебен министър на отбраната Рубен Брекелманс е „агресивна реторика“, целяща да „сплаши и раздели“. Ден по-рано западните страни се споразумяха относно военен план за подпомагане на Украйна при прекратяване на огъня. Това предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.

Според френския президент Еманюел Макрон 26 държави са готови да защитят Украйна. Фокусът е върху укрепването на украинската армия. Преди акцентът беше върху помощта на чуждестранни войски в Украйна. Киев би трябвало да може да издържи на нова руска атака с гаранциите за сигурност от страна на западните държави.

Брекелманс подчертава, че военният план ще влезе в сила само ако има траен мир. По думите му предстои да стане ясно дали това ще доведе до разполагане на войски. Той също така не пожела да разкрие какво е предложила Нидерландия на „коалицията на желаещите“. Кабинетът трябва да вземе решение, което да бъде разгледано от Камарата на представителите.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АНП)

/ЛМ/

Към 17:51 на 05.09.2025 Новините от днес

