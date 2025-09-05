ПТИ: Умните преподаватели са по-важни от „умните класни стаи“ и „умните черни дъски“, заяви президентът на Индия

„Умните черни дъски“, „умните класни стаи“ и другото модерно оборудване имат своето значение в училищата и университетите, но най-важното нещо са умните преподаватели, заяви президентът на Индия Драупади Мурму, цитирана от националната новинарска агенция ПТИ.

Припомняйки опита си като учителка, тя го определи като значим период от живота си.

Мурму говори на церемонията по връчването на националните награди за учители, на която над 60 преподаватели бяха отличени за техния образцов принос към учебния процес.

„Умните черни дъски“, „умните класни стаи“ и другото модерно оборудване имат своето значение. Най-важното нещо обаче са умните преподаватели. Това са учителите, които разбират нужното за развитието на учениците си. Те правят преподаването интересно и ефективно с обич и чувствителност. Такива учители правят учениците способни да изпълнят нуждите на обществото и нацията. Умните преподаватели внушават чувство за достойнство и сигурност у децата“, заяви президентът.

Мурму отбеляза, че изграждането на характера на учениците е основното задължение на учителя.

„Чувствителните, отговорни и всеотдайни ученици, които следват морално поведение, са по-добри от онези ученици, които се интересуват само от съревнование, книжни знания и егоизъм. Добрият учител притежава както емоции, така и интелект. Координацията на емоциите и интелекта също влияе върху учениците“, заяви тя.

„Децата от най-бедните среди могат да докоснат небесата на прогреса със силата на образованието. Любящите и всеотдайни учители играят най-важната роля в даването на сила на децата. Най-голямата награда за учителите е, че техните ученици ги помнят през целия си живот, докато допринасят за семейството, обществото и страната“, добави тя.

Президентът заяви, че националната образователна политика цели да направи Индия глобална суперсила по отношение на образованието.

„За целта нашите учители трябва да бъдат признати за най-добрите на света. Нашите институции и учители трябва активно да внасят принос в три сфери на образованието – в училищата, във висшето образование и в предаването на умения. Уверена съм, че нашите учители ще превърнат Индия в глобална суперсила на знанията със своя важен принос“, заяви тя.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПТИ)