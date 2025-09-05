ГПБ: Годишно проучване на Делегацията на Европейския съюз в Грузия показа, че повечето грузинци определено виждат бъдещето си в ЕС

Годишно проучване на Делегацията на Европейския съюз в Грузия показа, че повечето грузинци определено виждат бъдещето си в ЕС, съобщи грузинската обществена медия ГПБ.

"74% от анкетираните биха гласували за членство в ЕС, ако изборите бяха днес, а 80% смятат, че членството ще донесе повече ползи, отколкото недостатъци. ЕС остава най-довереният международен партньор на Грузия, като 67% от гражданите му гласуват доверие. Осведомеността за подкрепата от ЕС също е висока - 70 процента. Хората възприемат членството в ЕС като път към мир и сигурност, по-добро бъдеще за децата и по-високо качество на живот", се казва в доклада с резултатите от проучването.

Тези резултати потвърждават, че партньорството между ЕС и Грузия не е само политическо, но и дълбоко свързано с надеждите и стремежите на грузинското общество, заяви Делегацията на ЕС.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ГПБ)