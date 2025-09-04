ИРНА: ШОС може да формира ефикасни коалиции в сферата на сигурността, заяви иранският министър на отбраната

Министърът на отбраната на Иран бригаден генерал Азиз Насирзаде заяви днес, че Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) има потенциала да разшири обхвата на дейностите си и в бъдеще да установи ефикасни коалиции в сферата на сигурността, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Насирзаде, който придружаваше президента Масуд Пезешкиан по време на скорошната му визита до Китай, представи нейните резултати и подчерта важното значение на състоялите се в кулоарите на срещата на високо равнище на ШОС разговори.

„По време на срещата служители от страните членки проведоха дискусии относно сигурността и отбраната“, заяви иранският министър на отбраната. Той допълни, че ШОС в момента е фокусирана предимно върху борбата срещу тероризма и трафика на наркотици. Според него, предвид настоящата траектория, организацията може в бъдеще да разшири дейността си и да установи ефективни коалиции в сферата на сигурността.

Срещата на високо равнище на ШОС, състояла се на 31 август и 1 септември, събра държавните глави на повече от 30 страни, целящи да изградят сътрудничество и да се справят с належащите глобални въпроси.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ИРНА)