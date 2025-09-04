Подробно търсене

ИРНА: ШОС може да формира ефикасни коалиции в сферата на сигурността, заяви иранският министър на отбраната

Виктор Турмаков
Министърът на отбраната на Иран бригаден генерал Азиз Насирзадех. Снимка: АП/Ng Han Guan
Техеран,  
04.09.2025 17:05
 (БТА)

Министърът на отбраната на Иран бригаден генерал Азиз Насирзаде заяви днес, че Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) има потенциала да разшири обхвата на дейностите си и в бъдеще да установи ефикасни коалиции в сферата на сигурността, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Насирзаде, който придружаваше президента Масуд Пезешкиан по време на скорошната му визита до Китай, представи нейните резултати и подчерта важното значение на състоялите се в кулоарите на срещата на високо равнище на ШОС разговори.

„По време на срещата служители от страните членки проведоха дискусии относно сигурността и отбраната“, заяви иранският министър на отбраната. Той допълни, че ШОС в момента е фокусирана предимно върху борбата срещу тероризма и трафика на наркотици. Според него, предвид настоящата траектория, организацията може в бъдеще да разшири дейността си и да установи ефективни коалиции в сферата на сигурността.

Срещата на високо равнище на ШОС, състояла се на 31 август и 1 септември, събра държавните глави на повече от 30 страни, целящи да изградят сътрудничество и да се справят с належащите глобални въпроси.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ИРНА)

/НС/

