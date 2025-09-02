Генералният секретар на японската управляваща партия изрази готовност да подаде оставка заради поражението на изборите

Вторият по важност човек в управляващата Либерално-демократична партия на Япония Хироши Морияма заяви, че е готов да подаде оставка като генерален секретар след сериозното поражение на изборите за Камарата на съветниците през юли, но добави, че окончателното решение е в ръцете на премиера Шигеру Ишиба, предаде Киодо.

Морияма, вторият човек в партията, заяви на пресконференция след съвместното пленарно заседание на депутатите от двете камари на парламента, че оставката му зависи от решението на премиера.

Напускането на Морияма, близък сътрудник на Ишиба, поставя под съмнение бъдещето на лидера, въпреки че последните медийни проучвания показват, че рейтингът на одобрение на кабинета му се е възстановил.

Някои политически коментатори заявиха, че ако Морияма се оттегли от поста генерален секретар, Ишиба, лидерът на ЛДП вероятно ще срещне затруднения в намирането на приемник, тъй като се счита, че той няма близки сътрудници в управляващата партия.