Започна срещата на Владимир Путин и Си Цзинпин в Пекин

site.btaЗапочна срещата на Владимир Путин и Си Цзинпин в Пекин
Руският президент Владимир Путин и китайският лидер Си Цзинпин започнаха днес руско-китайски преговори в Пекин, предаде ТАСС.
Срещата се провежда в кулоарите на мероприятията по случай 80-годишнината от края на Втората световна война.
Малко по-рано Путин и Си взеха участие в тристранна среща Русия-Китай-Монголия.
Планира се на двустранната среща лидерите на Русия и Китай да обсъдят широк спектър от въпроси на двустранните и международните отношения, отбелязва ТАСС.
/БЗ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина