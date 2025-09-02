Започна срещата на Владимир Путин и Си Цзинпин в Пекин

Руският президент Владимир Путин и китайският лидер Си Цзинпин започнаха днес руско-китайски преговори в Пекин, предаде ТАСС.

Срещата се провежда в кулоарите на мероприятията по случай 80-годишнината от края на Втората световна война.

Малко по-рано Путин и Си взеха участие в тристранна среща Русия-Китай-Монголия.

Планира се на двустранната среща лидерите на Русия и Китай да обсъдят широк спектър от въпроси на двустранните и международните отношения, отбелязва ТАСС.