Светослав Танчев
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща. Снимка: АП/Armando Franca
Брюксел,  
29.08.2025 15:06
 (БТА)

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща идва на 4 септември в България, където ще има среща с премиера Росен Желязков, се казва в разпространено днес изявление на Съвета за медиите.

Преди това същия ден Коща ще посети и Румъния за разговори с президента Никушор Дан.

Визитата е в рамките на неговата "Обиколка на столиците" в повечето европейски страни и срещи с техните лидери, на които Коща ще обсъди главните политически приоритети и работните методи на Европейския съвет.

