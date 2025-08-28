Алжирският президент уволни премиера Ларбауи

Президентът на Алжир Абделмаджид Тебун уволни днес премиера Надир Ларбауи, предаде Ройтерс, като се позова на държавните медии.

Ларбауи, бивш дипломат, беше назначен за министър-председател през 2023 г. Държавните медии не посочиха причина за отстраняването му.

Алжирският президент назначи за изпълняващ длъжността премиер министъра на промишлеността Сифи Гриб.

Северноафриканската страна, която е голям производител на газ и енергиен доставчик за няколко европейски държави, е смятана за политически стабилна през последните години, отбелязва Ройтерс.