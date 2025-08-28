Алжирският президент уволни премиера Ларбауи

site.btaАлжирският президент уволни премиера Ларбауи
Президентът на Алжир Абделмаджид Тебун уволни днес премиера Надир Ларбауи, предаде Ройтерс, като се позова на държавните медии.
Ларбауи, бивш дипломат, беше назначен за министър-председател през 2023 г. Държавните медии не посочиха причина за отстраняването му.
Алжирският президент назначи за изпълняващ длъжността премиер министъра на промишлеността Сифи Гриб.
Северноафриканската страна, която е голям производител на газ и енергиен доставчик за няколко европейски държави, е смятана за политически стабилна през последните години, отбелязва Ройтерс.
