Николай Станоев, Елена Инджева (стажант)
Алжирският президент уволни премиера Ларбауи
Алжирският президент Абделмаджид Тебун говори на пресконференция по време на посещение в Рим, 23 юли 2025 г. Снимка: АП/Gregorio Borgia
Алжир,  
28.08.2025 17:39
Президентът на Алжир Абделмаджид Тебун уволни днес премиера Надир Ларбауи, предаде Ройтерс, като се позова на държавните медии.

Ларбауи, бивш дипломат, беше назначен за министър-председател през 2023 г. Държавните медии не посочиха причина за отстраняването му.

Алжирският президент назначи за изпълняващ длъжността премиер министъра на промишлеността Сифи Гриб.

Северноафриканската страна, която е голям производител на газ и енергиен доставчик за няколко европейски държави, е смятана за политически стабилна през последните години, отбелязва Ройтерс.

