Ранена при руски обстрел на болница в Херсон 25-годишна жена почина, съобщи украински представител

Двадесет и пет годишна жена от Херсон почина в болница, след като беше ранена при руски обстрел на медицинското заведение по-рано днес, предаде Укринформ, като се позова на съобщение в приложението "Телеграм" на ръководителя на регионалната военна администрация Олександър Прокудин.

"Двадесет и пет годишната жена от Херсон, която беше ранена в резултат на руски обстрел срещу болницата около 11:30 ч., почина в лечебното заведение", се казва в съобщението.

Лекарите са се борили за живота ѝ докрай, но раните ѝ са били твърде тежки, се уточнява в изявлението.

При обстрела на лечебното заведение е бил ранен и 69-годишен медицински работник.