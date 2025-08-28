Подробно търсене

Ранена при руски обстрел на болница в Херсон 25-годишна жена почина, съобщи украински представител

Валерия Динкова
Илюстративна снимка: Kherson Regional Military Administration via AP
Киев,  
28.08.2025 17:37
 (БТА)

Двадесет и пет годишна жена от Херсон почина в болница, след като беше ранена при руски обстрел на медицинското заведение по-рано днес, предаде Укринформ, като се позова на съобщение в приложението "Телеграм" на ръководителя на регионалната военна администрация Олександър Прокудин.

"Двадесет и пет годишната жена от Херсон, която беше ранена в резултат на руски обстрел срещу болницата около 11:30 ч., почина в лечебното заведение", се казва в съобщението.

Лекарите са се борили за живота ѝ докрай, но раните ѝ са били твърде тежки, се уточнява в изявлението.

При обстрела на лечебното заведение е бил ранен и 69-годишен медицински работник.

/ДИ/

Свързани новини

28.08.2025 16:45

Русия е потопила украински разузнавателен кораб с помощта на безекипажен катер, заяви руското министерство на отбраната

Руското министерство на отбраната съобщи, че е потопило украинския разузнавателен кораб "Симферопол" с помощта на безекипажен катер в делтата на река Дунав, предаде ДПА.
28.08.2025 16:37

Руският министър на отбраната посети команден център на руските войски в Украйна и изслуша доклади на командния състав и офицери от щаба

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов изслуша докладите на командния състав и офицери от щаба при посещение в команден център на групировката войски "Център", съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.
28.08.2025 16:15

Ердоган е заявил пред Зеленски, че Турция ще продължи да допринася за сигурността на Украйна

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е заявил по време на телефонен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски, че заедно установяването на мира между Русия и Украйна, Турция ще продължи да допринася за сигурността на Украйна, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

