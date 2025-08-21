Тибет отбелязва 60 години като китайски автономен район с песни, танци и символи на комунистическото управление

Тибет отбеляза 60-годишнината си като автономен район на Китай с песни, танци и парад в столицата Лхаса, където хиляди хора ликуваха и развяваха малки червени знаменца на фона на плакати, приканващи всички да се вслушват в ръководството на Комунистическата партия, пише Ройтерс.

Тържествата се състояха на големия площад до двореца Потала, бившата зимна резиденция на Далай Лама. Те съвпаднаха с посещение на президента Си Цзинпин и огромна делегация от Пекин, включваща висши фигури от партията и правителството.

Участници в парада, излъчен по китайската държавна телевизия, държаха високо червени плакати, напомнящи на всички какво трябва да постигне Тибет под ръководството на Си.

„Неотклонен фокус върху четирите основни задачи – осигуряване на стабилност, насърчаване на развитието, защита на околната среда и укрепване на граничната отбрана“, гласи един от лозунгите.

„Придържаме се към Идеите на Си Цзинпин за социализма с китайски специфики в нова епоха и изпълняване изцяло на стратегията на партията за управление на Тибет в новата ера“, гласеше друг.

През септември 1965 г., шест години след като 14-ият Далай Лама бяга в изгнание в Индия след неуспешен бунт, Комунистическата партия създава Тибетския автономен район – един от петте автономни райони в Китай заедно с Вътрешна Монголия, Синцзян-уйгурски, Гуанси-Чжуан и Нинся-Хуей.

Този статут има за цел да даде на етническите малцинства, като тибетците, по-голямо право на глас по политически въпроси, включително свободата на вероизповедание. Правозащитни организации и изгнаници обаче определят китайското управление в Тибет през последните десетилетия като „потисническо“. Пекин отхвърля тези твърдения.

Откакто Си Цзинпин оглави Китайската комунистическа партия в края на 2012 г., а след това и президент на страната в началото на 2013 г., Китай започна да упражнява по-голям институционален контрол в Тибет – от изискването тибетският будизъм да се ръководи от китайската социалистическа система до изискването към народа да „следва партията“.

Чуждестранни журналисти и дипломати все още се нуждаят от специално разрешение, за да влязат в Тибет.

На фона на чуждестранните критики към управлението му в Тибет, Китай твърди, че животът на обикновените хора се е подобрил драстично и че техните права са защитени от държавата.

От 2012 до 2024 г. пътната мрежа на Тибет се разраства почти двойно до 120 000 км, свързвайки всички градове и села в района. По официални данни, икономиката също нараства - до 276,5 милиарда юана (39 млрд. долара) през 2024 г., което е 155-кратно увеличение спрямо 1965 г.