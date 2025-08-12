КАБАР: Руският премиер ще посети Киргизстан на 14 август

Русият премиер Михаил Мишустин ще направи официално посещение в Киргизстан на 14 август, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

Според правителството на Киргизстан в рамките на предстоящото официално посещение са планирани двустранни преговори с премиера на страната Адълбек Касъмалиев по широк спектър въпроси от киргизстанско-руския дневен ред, включително търговско-икономическите връзки, осъществяването на съвместни проекти и координирането на усилията в рамките на интеграционните обединения.

Също така в рамките на посещението се планира среща на президента Садир Жапаров с Мишустин.

