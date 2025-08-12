ТАСР: Словашкият премиер смята, че парламентът на Словакия трябва да се заеме с въпроса с подозренията за намеса на изборите

Парламентът на Словакия трябва да се заеме с въпроса относно подозренията, че Великобритания е извършила намеса на парламентарните избори в Словакия през 2023 г., заяви премиерът Роберт Фицо във видеообръщение, публикувано днес в социалните мрежи, като допълни, че иска да разбере доколко британската кампания е помогнала на опозиционната партия „Прогресивна Словакия“ и дали в този случай не са надхвърлени ограниченията за разходи за изборите, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.

„Словашкият парламент трябва да се заеме с два въпроса в близкото бъдеще. На първо място с обхвата на британската кампания и британските средства, помогнали на „Покорна Словакия“ (иронична препратка към ПП „Прогресивна Словакия“ – бел. ТАСР). Колко процента по-малко щяха да получат, ако я нямаше тази кампания? Бих казал много проценти. На второ място дали британските средства в полза на „Покорна Словакия“ не означават, че легалното ограничение за разходи за предизборната кампания не е било надхвърлено“, подчерта Фицо.

Премиерът отново говори за нелоялна борба от страна на „Прогресивна Словакия“. Поради това той смята, че настоящите въпроси са абсолютно легитимни. „Те биха могли да доведат парламента до доста сериозни решения“, посочи той, предполагайки, че коалиционната Словашка национална партия (СНП) би споделила подобно мнение с него по този въпрос. Той обаче каза, че не знае позицията на коалиционната партия „Глас-СД“, тъй като не знае какво е текущото ниво на уклон на „Глас-Социална демокрация“ към ПС, твърдейки, че нещо подобно винаги е присъствало във висшите структури на партията. „От „Глас-СД“ зависи дали има същата яснота като при „Посока-Социална демокрация“ и, вярвам – в СНС, за случилото се през лятото и есента на 2023 г. преди изборите. И дали „Глас-СД“ осъзнава, че като партия е можела да има значително по-добър резултат“, добави той.

В края на миналия месец премиерът обяви, че британското външно министерство е платило през медийна агенция на инфлуенсъри да влияят на парламентарните избори в Словакия през 2023 г. в ущърб на „Посока-Социална демокрация“ и в полза на „Прогресивна Словакия“, позовавайки се на репортаж, публикуван на уебсайта „Маркер.ск“. Британското външно министерство отхвърли твърденията, че се е опитало да влияе върху резултатите от изборите или да накара хората да гласуват срещу дадена партия. То заяви, че дейностите му са целели да вдъхновят младежите чрез гласа си да участват в демократическия процес на страната.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТАСР)