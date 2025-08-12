Пакистанската армия съобщи, че е елиминирала 50 въоръжени ислямисти по границата с Афганистан

Пакистанската армия днес съобщи, че през последните четири дни е убила 50 въоръжени ислямисти по границата със съседен Афганистан, в неспокойния югозападен регион, който е ключов за китайските проекти "Един пояс, един път", предаде Ройтерс.

Въоръжените бойци са убити по време на операция, започнала в четвъртък в провинция Белуджистан, където както въоръжени ислямисти, така и сепаратисти, се борят за по-голям контрола върху природните богатства в района, се казва в изявлението на армията.

Според оценките на местните власти около 20 000 семейства, или над 50 000 души, са избягали от домовете си заради провеждащата се военна операция.

Жители съобщиха, че армията, подкрепяна от хеликоптери, е атакувала скривалища на въоръжените бойци в планинските райони по афганистанската граница.

Началникът на полицията на провинция Хайбер-Пахтунхва каза, че операцията продължава.

Групировката на пакистанските талибани е сепаратистка организация, близка до талибаните в Афганистан. Много от лидерите на пакистанските талибани и техни бойци потърсиха убежище в съседен Афганистан, след като талибаните се върнаха на власт там през 2021 г., отбелязва Асошиейтед прес.