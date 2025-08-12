АПА: Европейският съд по правата на човека временно блокира депортирането на сириец от Австрия

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) временно спря още едно планирано депортиране към Сирия от Австрия, предаде днес австрийската новинарска агенция АПА, като информацията беше потвърдена от австрийското министерство на външните работи пред АПА.

В писмено становище ведомството коментира спокойно развитието на събитията. Както и в предишен случай става въпрос за т.нар. „временна мярка“. Това „не е изненада“ и „абсолютно нищо необичайно“.

Напротив, процедурата съответства на обичайния ред, подчерта министерството на вътрешните работи.

„Продължават да се правят всички подготовки за изпълнението на тази и на други депортации към Сирия“, а Федералната служба по въпросите за убежището и външните работи взима под внимание временната мярка на ЕСПЧ, посочва още МВнР в становището си.

Мярката е със срок до 8 септември 2025 г., отбелязаха от външното министерство. До тази дата ЕСПЧ ще разгледа случая подробно, а Федералната служба по въпросите за убежището и външните работи ще излезе с подробно становище. Това се изисква от ЕСПЧ, за да може да разгледа фактите по случая. Според министерството сириецът е многократно осъждан престъпник.

Неправителствените организации, работещи с бежанци, реагираха с облекчение на тази новина. Сирия продължава да бъде страна в състояние на война и не може да гарантира спазването на най-основните човешки права, подчерта в изявление Службата за помощ за дезертьори и бежанци.

Европейският съд по правата на човека издава временни разпореждания само в абсолютно извънредни случаи.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АПА)