Подробно търсене

АПА: Европейският съд по правата на човека временно блокира депортирането на сириец от Австрия

Петя Димитрова
АПА: Европейският съд по правата на човека временно блокира депортирането на сириец от Австрия
АПА: Европейският съд по правата на човека временно блокира депортирането на сириец от Австрия
Европейският съд по правата на човека в Страсбург, Франция, януари 2023 г. Снимка: АП/Jean-Francois Badias, File
Виена/Страсбург,  
12.08.2025 14:01
 (БТА)
Етикети

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) временно спря още едно планирано депортиране към Сирия от Австрия, предаде днес австрийската новинарска агенция АПА, като информацията беше потвърдена от австрийското министерство на външните работи пред АПА.

В писмено становище ведомството коментира спокойно развитието на събитията. Както и в предишен случай става въпрос за т.нар. „временна мярка“. Това „не е изненада“ и „абсолютно нищо необичайно“.

Напротив, процедурата съответства на обичайния ред, подчерта министерството на вътрешните работи.

„Продължават да се правят всички подготовки за изпълнението на тази и на други депортации към Сирия“, а Федералната служба по въпросите за убежището и външните работи взима под внимание временната мярка на ЕСПЧ, посочва още МВнР в становището си.

Мярката е със срок до 8 септември 2025 г., отбелязаха от външното министерство. До тази дата ЕСПЧ ще разгледа случая подробно, а Федералната служба по въпросите за убежището и външните работи ще излезе с подробно становище. Това се изисква от ЕСПЧ, за да може да разгледа фактите по случая. Според министерството сириецът е многократно осъждан престъпник.

Неправителствените организации, работещи с бежанци, реагираха с облекчение на тази новина. Сирия продължава да бъде страна в състояние на война и не може да гарантира спазването на най-основните човешки права, подчерта в изявление Службата за помощ за дезертьори и бежанци.

Европейският съд по правата на човека издава временни разпореждания само в абсолютно извънредни случаи.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АПА)

/ГГ/

Свързани новини

10.08.2025 12:34

Вътрешният министър на Австрия иска свеждане до минимум събирането на семействата на бежанци

Министърът на вътрешните работи на Австрия Герхард Карнер има за цел да сведе до минимум събирането на семействата на лицата, получили право на убежище.  Според настоящите разпоредби събирането на семействата в срок до една година е възможно само в
14.07.2025 19:28

Австрийският вътрешен министър се обяви за депортирането на обществено опасни сирийски граждани

Министърът на вътрешните работи на Австрия Герхард Карнер подкрепи днес депортирането в родината му на първия осъден сириец от началото на бежанската криза през 2015 година, съобщи австрийското радио и телевизия.
03.07.2025 13:44

Австрия депортира криминално проявен сириец

Министерството на вътрешните работи на Австрия депортира сирийски престъпник в родната му страна. Според Министерството това е първата депортация от Австрия в Сирия от 15 години.
21.04.2025 20:21

Намалява броят на търсещите убежище в Австрия

През първото тримесечие на 2025 година броят на молбите за убежище в Австрия е намалял с една трета, съобщава електронният сайт на австрийското радио и телевизия. Подадените 4 644 молби сочат намаление от 33 процента в сравнение с първите три месеца

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:08 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация