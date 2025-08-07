Подробно търсене

Случаите на съвременно робство в Обединеното Кралство са се увеличили до рекордно високо равнище

Николай Станоев, Елена Инджева (стажант)
Случаите на съвременно робство в Обединеното Кралство са се увеличили до рекордно високо равнище
Случаите на съвременно робство в Обединеното Кралство са се увеличили до рекордно високо равнище
Известният британски бегач от сомалийски произход Мо Фара, който е четирикратен олимпийски шампион, участва в кампания против съвременното робство, 17 април 2018 г. Снимка: АП/Kirsty Wigglesworth
Лондон,  
07.08.2025 17:30
 (БТА)

Случаите на потенциалните жертви на съвременно робство във Великобритания, докладвани на Министерството на вътрешните работи, са се увеличили до рекордно високо равнище, като през последната година е бил регистриран ръст от близо една трета, предаде ДПА, като се позова на официална статистика.

Миналата година е било съобщено за 19 125 потенциални жертви на съвременно робство в Обединеното кралство, срещу 16 990 през предходната 2023 г. 

Между април и юни тази година са били докладвани 5690 случая - увеличение от 7% спрямо предишния тримесечен период (януари-март тази година) и ръст от 32% на годишна основа (спрямо април-юни миналата година). Този брой освен това е рекорден за едно тримесечие от създаването на Националния механизъм за идентифициране и защита на жертвите през 2009 г.

Този механизъм е инструмент за осигуряване на необходимата помощ и подкрепа на жертвите на съвременно робство и трафик.

Най-много от хората, регистрирани в тази система, са британски граждани - 23% (1286 души). На второ място по националност са еритрейците - повече от 11% (641 души), а на трето – виетнамците, които са над 10% (599 души).

Близо три четвърти от регистрираните потенциални жертви са мъже, които най-често са били използвани за престъпни цели или подложени на трудова експлоатация. Жените, които са малко повече от една четвърт, са били подложени най-вече на сексуална експлоатация.

 

/НС/

Свързани новини

06.03.2025 12:53

Случаите на съвременно робство достигат рекордни равнища във Великобритания

Броят на потенциалните жертви на съвременно робство във Великобритания е достигнал рекордни равнища през миналата година, показват официални статистически данни, които подчертават, че този вид престъпност се разраства, предаде Ройтерс.
24.05.2023 09:28

Броят на хората, които живеят в условията на съвременно робство, се е увеличил значително

Броят на хората, които живеят в условията на съвременно робство, се е увеличил значително през последните години, се посочва в доклад на неправителствената организация "Уок фрий", който беше представен в Лондон, предаде ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:43 на 07.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация