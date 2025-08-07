Случаите на съвременно робство в Обединеното Кралство са се увеличили до рекордно високо равнище

site.btaСлучаите на съвременно робство в Обединеното Кралство са се увеличили до рекордно високо равнище
Случаите на потенциалните жертви на съвременно робство във Великобритания, докладвани на Министерството на вътрешните работи, са се увеличили до рекордно високо равнище, като през последната година е бил регистриран ръст от близо една трета, предаде ДПА, като се позова на официална статистика.
Миналата година е било съобщено за 19 125 потенциални жертви на съвременно робство в Обединеното кралство, срещу 16 990 през предходната 2023 г.
Между април и юни тази година са били докладвани 5690 случая - увеличение от 7% спрямо предишния тримесечен период (януари-март тази година) и ръст от 32% на годишна основа (спрямо април-юни миналата година). Този брой освен това е рекорден за едно тримесечие от създаването на Националния механизъм за идентифициране и защита на жертвите през 2009 г.
Този механизъм е инструмент за осигуряване на необходимата помощ и подкрепа на жертвите на съвременно робство и трафик.
Най-много от хората, регистрирани в тази система, са британски граждани - 23% (1286 души). На второ място по националност са еритрейците - повече от 11% (641 души), а на трето – виетнамците, които са над 10% (599 души).
Близо три четвърти от регистрираните потенциални жертви са мъже, които най-често са били използвани за престъпни цели или подложени на трудова експлоатация. Жените, които са малко повече от една четвърт, са били подложени най-вече на сексуална експлоатация.
/НС/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина