ГНА: Президентът на Гана отмени ангажиментите си и обяви тридневен национален траур след катастрофа на военен хеликоптер с високопоставени политици на борда

Президентът на Гана Джон Драмани Махама отмени всичките си планирани ангажименти и дейности до края на седмицата след вчерашната национална трагедия, при която осем живота бяха загубени при катастрофа на военен хеликоптер, предаде ганайската новинарска агенция ГНА.

В изявление министърът на правителствените комуникации и говорител на президента Феликс Квакие Офосу отбеляза, че решението отразява незабавната реакция на правителството в знак на почит към жертвите. В документа се обявява национален траур в течение на три дни, като се започва от днес.

Началникът на президентската администрация Джулиъс Дебра е наредил всички знамена да бъдат спуснати наполовина до второ нареждане.

Вчера сутринта военен хеликоптер З-9 на Ганайските въоръжени сили изчезна от радарите, след като излетя от Акра и катастрофира в района на Аданси-Акрофуом в провинция Ашанти. Жертви са министърът на отбраната доктор Едуард Кофи Омане Боама, министърът на околната среда, науката, технологиите и иновациите доктор Ибрахим Муртала Мухамед, заместник-координаторът за националната сигурност Алхаджи Муниру Мохамед, заместник-председателят на управляващата партия Национален демократичен конгрес доктор Самуел Сарпонг, както и бившият депутат Самуел Абоаге. Останалите са пилотът и командир на ескадрила Питър Бафеми Анала, вторият пилот офицер Манаем Твум Ампаду и сержант Ернест Адо Менса.

Делегацията на борда е пътувала към град Обуаси, за да открие Програмата за отговорно кооперативно минно дело и развитие на уменията, целяща засилването на дребните миньори чрез кооперативни структури и обучение.

Докато нацията скърби, международни организации и държавни глави изпращат съболезнования на страната.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ГНА)