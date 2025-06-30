Опасно горещата вълна в Южна Европа продължава тази седмица

Интензивната гореща вълна, обхванала Южна Европа миналата седмица, продължава и днес, предаде Франс прес.

От няколко дни Испания, Португалия, Италия, Франция и Гърция са обхванати от горещини, като са регистрирани максимални температури до 44 градуса по Целзий.

Във Франция днес и утре в 84 от 95-те департамента на страната е обявен оранжев код за високи температури, а синоптиците предупредиха, че на места стойностите вероятно ще надхвърлят 40 градуса по Целзий. Очаква се горещата вълна да продължи поне до средата на седмицата.

Предприятията в страната бяха призовани да "защитят служителите си", а около 200 от 45 000 държавни училища ще бъдат частично или напълно затворени от днес до сряда.

В събота в Испания бе регистриран рекорд, който предстои да бъде потвърден, след като термометрите в град Гранада в югозападната област Андалусия отчетоха 46 градуса по Целзий. Предишният температурен рекорд в страната е бил 45.2 градуса по Целзий и е регистриран през 1965 г. в Севиля.

Метеоролозите отчитат рекордно затопляне и на морската вода. Температурата на водата на Средиземно море край Балеарските острови достигна 26 градуса, което е „типично за средата на август“, заяви Националната метеорологична служба на Испания „Аемет“.

В Италия от събота в 21 града – включително Милано, Неапол, Венеция, Флоренция и Рим - е в сила най-високото предупреждение за опасни горещини. Край туристическите забележителности са разположени линейки, а италианската служба за спешна медицинска помощ отчете 10% ръст на случаите на сърдечен удар основно в градове, в които не само се регистрират високи температури, но и високи нива на влажност.

Във Венеция са въведени безплатни обиколки с екскурзовод в климатизирани музеи и обществени сгради за хора над 75 г., а в Рим е предложен безплатен достъп до басейните за хора над 70 г.

В Португалия в няколко области в южната половина на страната, включително столицата Лисабон, е обявен червен код за опасни горещини, който ще остане в сила до тази вечер.