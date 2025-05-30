Подробно търсене

АЗЕРТАДЖ: Азербайджанският външен министър Джейхун Байрамов се срещна с американския сенатор Стив Дейнс

Габриела Иванова
АЗЕРТАДЖ: Азербайджанският външен министър Джейхун Байрамов се срещна с американския сенатор Стив Дейнс
АЗЕРТАДЖ: Азербайджанският външен министър Джейхун Байрамов се срещна с американския сенатор Стив Дейнс
Снимка: АЗЕРТАДЖ
Баку ,  
30.05.2025 10:45
 (БТА)

Азербайджанският външен министър Джейхун Байрамов се срещна с американския сенатор Стив Дейнс, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ. 

На срещата бяха обсъдени състоянието на отношенията между Азербайджан и САЩ, както и бъдещите им перспективи. Акцент бе поставен върху значението на междупарламентарното сътрудничество, регионалната сигурност и ситуацията в Южен Кавказ. 

Байрамов запозна американския сенатор с последните събития в региона, процеса на нормализиране на отношенията между Азербайджан и Армения и съществуващите предизвикателства. Дейнс разговаря вчера и с азербайджанския президент Илхам Алиев като обсъдиха потенциала за укрепване на приятелството и партньорството между Азербайджан и САЩ. 

Двете страни обмениха мнения и по други въпроси от взаимен интерес.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АЗЕРТАДЖ)

/НС/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:27 на 04.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация