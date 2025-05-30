АЗЕРТАДЖ: Азербайджанският външен министър Джейхун Байрамов се срещна с американския сенатор Стив Дейнс

site.btaАЗЕРТАДЖ: Азербайджанският външен министър Джейхун Байрамов се срещна с американския сенатор Стив Дейнс
Азербайджанският външен министър Джейхун Байрамов се срещна с американския сенатор Стив Дейнс, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.
На срещата бяха обсъдени състоянието на отношенията между Азербайджан и САЩ, както и бъдещите им перспективи. Акцент бе поставен върху значението на междупарламентарното сътрудничество, регионалната сигурност и ситуацията в Южен Кавказ.
Байрамов запозна американския сенатор с последните събития в региона, процеса на нормализиране на отношенията между Азербайджан и Армения и съществуващите предизвикателства. Дейнс разговаря вчера и с азербайджанския президент Илхам Алиев като обсъдиха потенциала за укрепване на приятелството и партньорството между Азербайджан и САЩ.
Двете страни обмениха мнения и по други въпроси от взаимен интерес.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АЗЕРТАДЖ)
/НС/
